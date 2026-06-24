Защо използването на зимни гуми през лятото струва повече, отколкото си мислите?

Разходът на колата ви може сериозно да се повлияе от гумите

Много шофьори се опитват да използват зимните си гуми през цялата година, за да спестят средства. На пръв поглед това изглежда практично решение, но в дългосрочен план може да доведе до по-високи разходи. Смяната с подходящи летни гуми не само подобрява безопасността, но и може да ви спести пари.

Една от основните причини е по-бързото износване на зимните гуми върху нагорещен асфалт. Техният по-мек каучук е създаден за ниски температури и през лятото се износва значително по-бързо. Това означава, че вероятно ще трябва да ги подмените един или дори два сезона по-рано от очакваното. Използването на отделни комплекти зимни и летни гуми удължава живота и на двата вида.

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Зимните гуми оказват и по-голямо съпротивление при движение, което увеличава разхода на гориво. Макар разликата да не е голяма при едно зареждане, с времето натрупаните разходи стават осезаеми. Преминаването към летни или всесезонни гуми с по-ниско съпротивление може да помогне за намаляване на разходите на бензиностанцията, предава Integra Tire.

Използването на зимни гуми в топло време натоварва допълнително и други компоненти на автомобила. Поради по-слабото сцепление и различното поведение на пътя, спирачната система и окачването работят по-усилено. Това може да доведе до по-бързо износване и съответно до по-високи разходи за поддръжка и ремонти.

За да намалите разходите, е важно да поддържате гумите правилно напомпани, тъй като както недостатъчното, така и прекомерното налягане ускорява износването и увеличава разхода на гориво. Препоръчително е също гумите да се ротират на всеки 8 000–10 000 километра, за да се разпределя износването равномерно.

Не по-малко важно е и правилното съхранение на гумите извън сезона. Те трябва да се държат на хладно и сухо място, подредени хоризонтално или окачени по подходящ начин. Тези лесни мерки могат да удължат живота на гумите и да помогнат за избягване на ненужни разходи през летните месеци.