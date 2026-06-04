За 1 година златото поскъпна с над 60%, доларът поевтиня с 13%

През 2025 г. са задържани 9237 фалшиви банкноти у нас

През 2025 г. доларът поевтиня с 13.5% спрямо еврото, а интервалът на движение на курса „долар/евро“ през годината варираше от 0.84 до 0.98 евро за 1 долар (от 1.02 до 1.19 долара за 1 евро). Понижението на долара бе акумулирано най-вече през първата половина на годината, докато през втората се наблюдаваше относителна стабилност на курса на долара. Същественото поевтиняване на долара спрямо еврото се дължеше на промените в търговската политика на новата президентска администрация в САЩ и на мащабния фискален пакет на президента Тръмп, увеличаващ дефицита на страната, сочи доладът на БНБ.

През втората половина на годината относителната стабилност на валутния курс на долара се дължеше главно на силната несигурност по отношение на търговската политика на САЩ и отражението ѝ върху инфлацията и перспективите пред растежа както в САЩ, така и в еврозоната. Спот цената на златото се увеличи значително през 2025 г. – с 64.6% до 4319 долара за 1 тройунция и с 45.1% до 3677 евро за 1 тройунция. Интервалът на изменение на цената бе относително широк – от 2625 до 4533 долара за тройунция, като през цялата година се наблюдаваше устойчива тенденция към повишаване. Основните фактори, които формираха възходящата тенденция, бяха търговската политика на САЩ, геополитическото фрагментиране и общата несигурност от използването на митата с политически, а не с икономически цели.

През периода се запазиха индикациите от последните няколко години за трайни и структурни промени в търсенето на злато от институционални и частни инвеститори. Златото все повече се разглежда като дългосрочен стратегически актив и основна част от разпределението на активите на все по-широк кръг инвеститори. Темата за „дедоларизацията“ вследствие на глобалното търговско и политическо фрагментиране все повече се оформя като фактор, подкрепящ трайно оптимистичната нагласа на инвеститорите по отношение на златото.

В края на 2025 г. парите в обращение бяха 19 767.9 млн. лв., като намаляха с 11 310.1 млн. лв., или с 36.4% спрямо края на 2024 г. В края на 2025 г. дяловете на банкнотите, на разменните монети и на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение бяха съответно 97.25%, 2.74% и 0.01%, като през годината делът на банкнотите е намалял с 0.73 процентни пункта, за сметка на същото нарастване на дела на разменните монети. Намалението на парите в обращение през годината е естествен резултат от институционалния преход към участие в Евросистемата.

В Националния център за анализ на БНБ през 2025 г. бяха задържани общо 9237 броя неистински български банкноти (в това число 9175 броя циркулирали в паричното обращение).