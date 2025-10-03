"Всеки може да пее" с Гергана Николаева - един уникален формат, който сбъдва мечти

На 21.10.2025г предстои финалният концерт на сезон 7

„Всеки може да пее“ с Гергана Николаева е един уникален по рода си музикален формат, който доказва, че с малко работа и много желание, наистина всеки може да пее. А самата оперна певица твърди, че наистина всеки може да пее.

"Всеки може да пее" е насочен към непрофесионалисти, които усещат своите скрити таланти и мечтаят да извървят пътя от сценичната треска до аплодисментите на публиката, за да събудят звездата в себе си. Вече 5 години Гергана ръководи формата, в който за един месец подготвя смелите мечтатели и ги качва на голяма сцена с много публика. Форматът е и психологически подход, с който всеки един участник успява да разчупи и премахне ограниченията, да надскочи забраните, поставени подсъзнателно и да се върне към чистото детство.

На 21.10.2025г предстои финалният концерт на сезон 7, в който участва и главният редактор на bTV "Бизнес новините" Десислава Боцева, която е на път да сбъдне своя мечта, а именно да блести като истинска звезда за една вечер.

"Всеки може да пее… с Гергана Николаева" доказва, че музиката обединява, премахва ограничения, вдъхновява и подсилва вярата в забравени мечти. Гергана Николаева - мецосопран Родена в София, започва да се занимава с музика от детска възраст. В продължение на десет години тя пее в Детския хор на БНР с диригент Христо Недялков. През 2002 г. завършва НМА “Проф. Панчо Владигеров“, София със специалност оперно пеене в класа на доц. Ирена Бръмбарова. Изучава актьорско майсторство в класа на академик Пламен Карталов и работи с проф. Борис Хинчев.

През 2004 г. завършва магистърска степен в НБУ в класа на Александрина Милчева. Участва в майсторски класове на Стефка Евстатиева, Гудрун Аяс, завършва Академия “Сакра” при Александрина Милчева. През 2009 е финалист на международния бароков конкурс за оперни певци – Ritorna Vincitor, Herculano, Italy. През 2014г. Гергана Николаева стартира проекта “Поп музиката среща класиката”. Номинирана е за Кристална лира и за "Жена на десетилетието" за Албума си ПОП МУЗИКАТА СРЕЩА КЛАСИКАТА. През 2017г. получава специална награда за Албума си от Съюза на музикалните дейци на Република Македония.

През 2018г. Гергана изнася концерт в Националния Дворец Ажуда в Лисабон, Португалия. Сред ролите, които Гергана Николаева прави през последните години са : Улрика от операта на Верди “Бал с маски” /в Бургаска опера/ и Дулсинея дел Тобосо от “Под знака на Ла Манча“ - мултимедиен спектакъл, вдъхновен от живота на Мигел де Сервантес и музикалната пиеса „Човекът от Ла Манча“. В последните три години тя стъпи на сцената на Старозагорска опера в мащабната продукция Есмералда - Парижката света Богородица. Там тя влиза в ролята на Фльор де Лиз ,където си партнира с Михаела Филева, която пресъздава образа на Есмералда.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN