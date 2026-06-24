Вдигат социалната пенсия за старост

Размерът ще бъде индексиран по швейцарското правило

Социалната пенсия за старост ще бъде 183,81 евро от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството, пише БНР. Размерът на пенсията преди увеличението е 170,51 евро. Селд 1 юли ще бъде индексиран със 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет.

Снимка: iStock

Промяната ще доведе до ръст и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще бъдат увеличени и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост.

За увеличаването на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея плащания със 7,8% от 1 юли са необходими 9,8 милиона евро. Средствата ще бъдат предвидени в проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година.