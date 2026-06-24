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БГ Бизнес Вдигат социалната пенсия за старост

Вдигат социалната пенсия за старост

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Размерът ще бъде индексиран по швейцарското правило

Социалната пенсия за старост ще бъде 183,81 евро от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството, пише БНР. Размерът на пенсията преди увеличението е 170,51 евро. Селд 1 юли ще бъде индексиран със 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет.

Снимка: iStock

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Промяната ще доведе до ръст и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще бъдат увеличени и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост.

За увеличаването на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея плащания със 7,8% от 1 юли са необходими 9,8 милиона евро. Средствата ще бъдат предвидени в проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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