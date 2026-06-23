Фискалният съвет: Растящият дефицит в ДОО може да наложи по-високи осигуровки или данъци

Зависимостта на ДОО от държавния бюджет продължава да се увеличава

Нарастващият дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) поставя под натиск финансовата стабилност на пенсионната и осигурителната система. Според Фискалния съвет, ако тази тенденция продължи, в бъдеще може да се наложи повишаване на осигуровките или на данъците, за да се покрива недостигът на средства, пише БТА.

Това се посочва в становището на Фискалния съвет по отчета за изпълнението на бюджета на ДОО за 2025 г. От институцията припомнят, че многократно са предупреждавали, че увеличенията на пенсиите през последните години, макар да повишават доходите на пенсионерите, имат неблагоприятен ефект върху финансовата устойчивост на системата в дългосрочен план.

Най-значителен ефект върху разчера на бюджета на ДОО има тенденцията за увеличаване на разходите за пенсии. Разходите за пенсии през 2025 г. възлизат на 24,126 млрд. лв. и представляват 10,6 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Макар дефицитът в бюджета на ДОО леко да намалява през 2025 г. – до 44,5% спрямо 46,8% година по-рано, той остава значително по-висок отпреди няколко години. За сравнение, през 2019 г. дефицитът е бил 34%.

Това означава, че системата продължава да разчита в голяма степен на средства от държавния бюджет. През 2025 г. ДОО е получил 12,196 млрд. лева от централния бюджет, което е малко над първоначално планираните 12,173 млрд. лева. Освен това през годината са отпуснати още 133,7 млн. лева допълнително.

За сравнение, през 2024 г. трансферът от държавния бюджет е бил 11,502 млрд. лева. Така само за една година държавното финансиране на ДОО се е увеличило с 694 млн. лева, или с около 6%.