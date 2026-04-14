В кои квартали в София е най-скъпо и най-евтино да си смените гумите

За 1 година цената скача с 20%

Дойде времето за смяна на гуми и освен високите цени на горивата, шофьорите ще се изправят и срещу по-високи цени за смяна на гумите. Проверка на 24 часа показва, че в София цените са най-високи като за една година наблюдаваме 20% скок, конкретно в София тарифите за смяна на гуми са се качили с 10%.

По-скъпа смяна на гуми

Цената за смяна на гумите обикновено варира в зависимост от сервиза и вида на колата и гумите. Средната цена за комплект от 4 гуми на лек автомобил е мжду 40-50 евро за стандартен разчер 15-17 цола. За колите с по-големи джанти трябва да се приготвят поне 60 евро.

Най-скъпо се оказва, че ще излезе да си смените гумите в Студентски град и южните квартали, съзено цената е между 45 и 60 евро, в Манастирски ливади стига и 65 евро. Най-ниски цени може да откриете в кварталите „Надежда“, „Свобода“, „Илиянци“, „Люлин“, „Обеля“ и „Хаджи Димитър“, където са мжду 35-45 евро.

В по-малките градове може да ги смените за по-евтино - 25-30 евро.

Миналата година, при смяната на летни гуми със зимни, сме плащали между 30 лв. и 102,60 лв.

Хотел за гуми

Ако искате да оставите гумите си на хотел, услугата е двойно по-скъпа. Сервизите взимат между 25 и 45 евро в зависимост от размера.