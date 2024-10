Технологиите в борбата с фалшивите новини и дезинформацията е тема на четвърто издание на Tech Park Talks на София Тех Парк

Събитието ще се състои днес от 19.00 часа в иновационен форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк и се реализира в партньорство с Out Loud Foundation

Ролята на науката и технологиите в борбата с фалшивите новини и дезинформацията е тема на четвърто издание на поредицата за технологии, бизнес и наука на София Тех Парк - Tech Park Talks. Събитието ще се състои днес, 31 октомври от 19.00 часа в иновационен форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк и се реализира в партньорство с Out Loud Foundation.

Новият епизод на Tech Park Talks е под мотото The Guardians: Science and Technology Protecting The Truth и ще постави на фокус един от най-актуалните и важни проблеми на съвременното общество - фалшивите новини и онлайн дезинформацията, както и ролята на науката и технологиите за предотвратяване на разпространението на зловредни информации и противодействие на ефектите от тях. В контекста на бързо развиващите се технологии и глобалната информационна пренаситеност, Tech Park Talks ще засегне и темата за киберсигурността, която е от съществено значение за защитата на личните данни и нарастващите други заплахи в онлайн пространството. Във високотехнологичната ера изключително важно е обществото да е запознато с методите за идентифициране на фалшивите новини, с похватите за разпознаване на манипулативни текстове и визуални материали, както и с най-ефективните технологични и други инструменти за противодействие на дезинформацията. Сред акцентите на формата ще бъде и темата как противоречивите данни създават заблуди, които влияят на широки кръгове от обществото по целия свят, създават информационен хаос и несигурност, и дали ефективно противодействат специалистите от една от новите професии на 21 век – проверителите на факти – в борбата срещу онлайн дезинформацията.

В дискусията по темите ще се включат водещите български специалисти по киберсигурност, информационни и комуникационни технологии, журналисти и медийни експерти:

Д-р Георги Шарков - ръководител на лабораторията по киберсигурност на София Тех Парк, директор на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа и член на Консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании;

Антоанета Николова - експерт по комуникации и журналист с дългогодишен опит в областта на международните и европейските въпроси и медийно законодателство и онлайн регулации, директор на Консултативния съвет на медийната организация Balkan Free Media Initiative;

Николай Николов - мултимедиен журналист и режисьор, който изследва новите граници на визуалното съдържание в The New York Times;

Доброслав Димитров - председател на Консултативния съвет на Българска асоциация на софтуерните компании и председател на Българска работодателска асоциация иновативни технологии;

Красимир Коцев - специалист по киберсигурност, т. нар “бял хакер”, основател и изпълнителен директор на една от успешните български компании за киберсигурност.

Владислав Венев - ръководител „Сигурност на информацията“ в bTV Media Group, експерт по информационна и киберсигурност с над 20 годишен опит, член на „Българска асоциация за корпоративна сигурност (БАКС)“ и „International Information System Security Certification Consortium (ISC2);

Поля Александрова - журналист и PR мениджър, ръководител на отдел “Корпоративни комуникации” в международна компания за производство и разпространение на тютюневи изделия.

bTV Media Group е партньор на събитието, а негов модератор ще бъде водещият на „120 минути“ Светослав Иванов. Tech Park Talks на София Тех Парк е поредица от мотивиращи, образователни, информационни и дискусионни събития, чиято цел е да създаде платформа за диалог между професионалисти от различни индустрии, насърчавайки споделянето на знания и опит.