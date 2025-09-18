Български проект в топ 10 на годишните Европейски награди за иновации в политиката

kazva.bg успя да се нареди сред най-добрите девет инициативи в своята категория

Проектът за получаване на обратна връзка от гражданите на Община Стара Загора чрез платформата kazva.bg получи престижно европейско признание – той беше избран за финалист в категория „Технологии за демокрация“ на конкурса Innovation in Politics Awards 2025 (Европейски награди за иновации в политиката 2025). В оспорвана надпревара с над 300 проекта от цяла Европа, kazva.bg успя да се нареди сред най-добрите девет инициативи в своята категория, благодарение на подкрепата на гражданско жури от цяла Европа.

Журито, съставено от повече от 1000 европейски граждани, оценяваше проектите по критерии за иновация, въздействие и устойчивост – и по правило всеки журиращ гласува само за проекти от други държави, което гарантира обективност при подбора. Фактът, че именно граждани от различни страни класираха българския проект сред финалистите, подчертава значимостта на постигнатото от Община Стара Загора.

Kazva.bg е дигитална платформа, чрез която жителите на Стара Загора дават оценка в реално време на разнообразни общински услуги – от градския транспорт и парковете до детските градини и административното обслужване. Достатъчно е гражданинът да сканира със смартфона си специален QR код, поставен на съответното място (в автобус, на входа на градина, на гишето и т.н.), и веднага може да остави своята оценка от 1 до 10, придружена от коментар или сигнал при необходимост. Системата функционира без приложение или регистрация, напълно анонимно и отнема само няколко секунди.

От стартирането на платформата през ноември 2024 г. досега близо 6000 старозагорци са се включили, подавайки общо около 15 000 мнения и оценки. Средната оценка на получените услуги е 7.1/10, което показва високо ниво на удовлетвореност. Получената обратна връзка вече има реален ефект – общината използва данните, за да подобри работата си: например бяха ремонтирани детски площадки, оптимизирано разписанието на градския транспорт и внедрени промени в обслужването на детските градини в отговор на гражданските препоръки. Платформата kazva.bg е разработена в партньорство с българската компания „Център за нови технологични системи“ и Стара Загора е първата община в България, която я прилага мащабно.

В следствие на номинацията са водени разговори за внедряване на добрите практики на родния проект в други държави-членки на ЕС.

Innovation in Politics Awards се организират ежегодно от Института за иновации в политиката във Виена от 2017 г. насам и отличават най-иновативните политически инициативи в Европа, без оглед на партия или държава. Тазгодишните финалисти са от 22 държави бяха официално наградени на 17 септември 2025 г. на гала церемония в кметството на Виена – настоящата Европейска столица на демокрацията. Проектът Kazva.bg на Община Стара Загора вече се нареди сред елита на европейските практики в сферата на демокрацията и технологиите, демонстрирайки, че българските иновации в управлението могат да достигнат европейско ниво.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN