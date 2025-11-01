Представиха финалистите в „Мениджър на годината 2025“

Официалната церемония ще се проведе на 10 ноември

На 29 октомври 2025 г. бяха представени финалистите в конкурса „Мениджър на годината 2025“, организиран от списание „Мениджър“. Претендентите за титлата бяха обявени от Деница Димитрова, управител на „Мениджър Медия Груп“. Един от тях ще стане „Мениджър на годината 2025“ по време на официалната церемония, която ще се проведе на 10 ноември в Софийската опера и балет. bTV Media Group е партньор и ще излъчи документален филм за конкурса през ноември месец.

„Мениджър на годината“ отличава всяка година лидерите, които създават, прилагат и утвърждават добри управленски практики, съчетани с високи етични стандарти и обществена отговорност. „Днес бизнесът у нас гледа и към още една стратегическа цел и това е предстоящото влизане в България в еврозоната - ключов процес, който ще изисква доста прозорливост, подготовка и увереност от страна на компаниите и техните лидери, защото именно те трябва да обърнат този преход в нови възможности,“ подчерта Деница Димитрова, управител на Мениджър Медия Груп ООД. „Методологията на „Делойт“ оценява кандидатите в три етапа – финансови показатели, управленски практики и личностни качества,“ допълни Силвия Пенева, управляващ съдружник на „Делойт България“.

Финалистите в основната категория „Мениджър на годината 2025“ бяха обявени от Деница Димитрова. Имената на десетте финалисти в 18-то издание на единствения по рода си конкурс за висши мениджърски постижения в България са:

Владимир Даскалов, управител и собственик на компания за изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на електрически инсталации. Той заяви: „България има ясно изразено стратегическо предимство заради географското си разположение. В условията на нарастващите геополитически предизвикателства, това ни превръща в логичен хъб за търговия, транспорт, енергийни коридори и индустриално развитие.“

„Мечтая след 10–15 години България да е лидер в Европа по иновации, образование, качество на живот и културно наследство. Най-голямото конкурентно предимство на България е дългосрочната визия, която да обедини хората около общи цели и ценности,“ каза Дарина Стоянова, изпълнителен директор на производител на храни в България, и един от десетте финалисти.

Дина Темелкова, изпълнителен директор на компания-доставчик на телекомуникационни услуги сподели: „Развитието на енергийния сектор е много динамично - фокусът е върху зелена енергия, устойчивост и решения за съхранение на енергия. Вярвам, че у нас има добри инженери, специалисти и иновации.“

„Единственият и най-важен капитал на бизнеса са хората. Наша е отговорността как развиваме нашите хора, как се грижим за следващото поколение“, заяви Димитър Димитров, управител и собственик на компания за електроника.

Друг от финалистите в конкурса е Ивелина Николова, генерален мениджър зона Южни Балкани на компания за управление на енергия и автоматизация: „Независимо от динамиката в политическия ни контекст в последните 11 години България добавя към БВТ-то си на нива на и над средните за Източна Европа. За мен състоянието на икономиката се движи от визията и силата на бизнеса.“

Калин Йонов, изпълнителен директор на индустриална група за производство на брашно обясни, че според него най-голямото конкурентно предимство на България са хората. „Ние сме свикнали да работим с ограничени ресурси десетилетия наред и това ни е накарало да бъдем адаптивни, да съчетаваме обикновени неща по необикновен начин и не случайно сме на водещи места в много сектори по иновации.“

„Ние имаме структурни предимства - конкурентна цена на труд, високо образована работна ръка, добре развит технологичен сектор, стабилна енергетика. Към това като добавим влизането ни в Шенген и еврозоната, това дава предимства на европейски инвеститори и европейски средства да навлизат в България по-лесно,“ каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на фондовата борса и друг от участниците в конкурса.

Николай Станчев, главен изпълнителен директор на застрахователна компания сподели от своя страна: „За мен това е по-скоро признание за екипа, с който работя, отколкото за мен самия. Бизнесът в България е устойчив, прогресивен и модерен. С влизането в еврозоната и в Шенген ще имаме повече възможности за привличане на инвестиции отвън и да бъдем припознати като пазар с потенциал.“

Светозар Динев, изпълнителен директор на компания, която обединява група от фирми-производители и доставчици на полимери и синтетични влакна, каза: „Имаме предимства - едно от тях е гъвкавостта и бързината при взимане на решения на българските компании. Данъчната тежест у нас е предимство. Бизнесът трябва да обърне внимание към Близкия изток и Азия.

Сред десетте претенденти е и Христо Борисов, основател и изпълнителен директор на финансова институция.

Финалисти в категория „Бизнес трансформация“, в която компаниите имаха възможност да представят завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса - нов бизнес модел, операционни трансформации, подобряване и дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и др., са 5 компании. Достигналите до последния етап в конкурса в категория „Екип на годината“, където водещи критерии са креативност, начин на представяне, екипност и цялостно послание, са отново 5 организации.

В своето 18-о поред издание, конкурсът „Мениджър на годината“ отново отличава визионерите на българския бизнес - онези лидери, които създават, прилагат и утвърждават иновативни управленски практики, съчетани с високи етични стандарти и обществена отговорност. Повече информация може да намерите тук.

