Повече от половината българи отказват покупки без удобен начин на плащане

59% от българите плащат с дебитни карти

Потребителите променят навиците си за празниците през този сезон, като се фокусират върху насладата от подаръците, които носят значими преживявания, според глобално проучване на потребителите, публикувано днес от Paysafe. То е проведено сред 8500 потребители в САЩ, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, България и Еквадор.

Какво подаряват българите?

Около половината от потребителите, 49% глобално и същия процент в България, предпочитат да подаряват преживявания, които са свързани с храна, напитки, пътувания, концерти и развлечения на живо – вместо материални подаръци, а 50% глобално и 51% в България потвърждават, че биха искали да получат преживяване като подарък.

Подаръците в сферата на видеоигрите стават дигитални: 64% в световен мащаб и 57% в България са съгласни, че подаръчните карти, като PaysafeCard, са най-удобният начин да се зарадва геймър.

42% от потребителите в България (44% глобално) планират да пътуват по време на празниците, включително 17% от тях в чужбина (16% за глобалните потребители), което е знак за силно завръщане към сезонната мобилност и празнуването, базирано на преживявания.

Промяна в навиците за пазаруване

47% от потребителите глобално и 26% за България планират да пазаруват доста преди сезона, докато 20% (19% за България) възнамеряват да пазаруват през предстоящия уикенд на Черния петък (28 ноември). В България повечето хора пазаруват през декември, като в проучването 36% от анкетираните са заявили това.

Платежните предпочитания се променят, което изисква гъвкави опции за плащане: въпреки, че дебитните карти са най-популярните методи за плащане, в останалите държави се използват 46%, а в България 59%. Кредитните карти са съответно 37% - глобално и 15% за България, дигиталните портфейли са на трето място с равен процент - 27%. Местните методи за плащане (LPM) и дори плащането в брой остават популярни на някои пазари.

Сигурност и удобство при плащането

Удобството и сигурността са задължителни: 49% (54% за България) от потребителите са се отказвали от покупка, защото предпочитаният от тях метод на плащане не е бил наличен, а 46% (също 46% за България) са направили същото поради опасения за сигурността на финансовата си информация.

