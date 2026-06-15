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БГ Бизнес Пловдив променя градския транспорт с нов договор за 160 млн. евро - какво трябва да знаете?

Пловдив променя градския транспорт с нов договор за 160 млн. евро - какво трябва да знаете?

bTV Бизнес екип

Ще има поетапно въвеждане на нови 8 електрически автобуса по една от линиите

Следващата седмица община Пловдив ще подпише 10-годишен договор на стойност 160 милиона евро с консорциума, който ще обслужва градските автобусни линии. В новите условия са заложени по-високи изисквания към качеството на услугата, както и значително завишени санкции при неспазването им, предава БНТ. 

Сред конкретните мерки е предвидено, че при неработещ климатик в автобус глобата за превозвача ще бъде 250 евро. От общината заявяват, че критериите за обслужване на градския транспорт са значително завишени.

Снимка: Getty Images / iStock

Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира, че подобренията в транспорта вървят постепенно, въпреки че системата все още не е такава, каквато всички желаят. По думите му се работи ежедневно за подобряване на услугата и вече се наблюдават конкретни резултати.

Мненията на гражданите за градския транспорт остават разнопосочни. Част от пътниците отчитат подобрение – по-точно разписание, нова информационна система и работещи климатици в автобусите. Други обаче продължават да се оплакват от закъснения и нередовни линии, особено в пикови и почивни дни.

Въвеждат три нови автобусни линии от днес в София

След подписването на договора се очаква поетапно въвеждане на нови 8 електрически автобуса по една от линиите, както и още 35 нови превозни средства. Основен проблем за транспортните компании остава недостигът на шофьори, като част от фирмите вече наемат кадри от чужбина, включително от Индия и Азербайджан, за да подсигурят обслужването.

От общината съобщават още, че се подменят GPS устройствата и електронните системи за информация. Вече работят около 300 електронни табла по спирките, а целта е синхронизация между GPS системите и таблата, така че автобусите да се отчитат с точност до минути, а впоследствие и до секунди. Цената на билета за градски транспорт остава непроменена – 0,50 евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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