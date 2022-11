Обзор на SERP Conf. 2022

Приключи едно страхотно и вълнуващо SEO събитие в България, което успя да събере над 300 участници, включително специалисти в сферата на SEO и дигиталния маркетинг, собственици на онлайн бизнеси, както и специалисти, работещи в медиите.

2022 - събитие, което дълго ще се помни и говори. Събитие, което даде огромна стойност на толкова много хора, успя да обедини SEO общността и да даде възможност за нови познанства, както и възможност колеги, приятели и познати да се срещнат отново.

Събитието включваше четири панела, в които всеки лектор споделяше своя опит, знания и интересни case study-та, помагайки на участниците да сверят своите часовници, да разберат дали от гледна точка на SEO развиват своя проект или бизнес в правилната посока и какво още могат да подобрят.

Начало на събитието постави Свръхчовекът Георги Ненов, който бе и водещ на конференцията. Никола Минков, CEO на SERP Conf., SERP Acad. и Serpact, приветстван от водещия, сподели с всички участници трогателна реч и представи специалния гост на събитието, Огнян Младенов, познат на аудиторията още като бащата на SEO.

Снимка: SERP. Conf.

В първия панел, “Let me tell you a story…”, лекторите говориха за афилиейт маркетинг, дигитален маркетинг и за силата на SEO общността. Този панел включваше темите:

"Пътят към свободата или как да стартираме в SEO афилиейт маркетингa" с лектор Георги Георгиев;

с лектор Георги Георгиев; "SEO Афилиейт Доминация ( Как да Печелим Винаги )" с лектор Трифон Боюклийски;

с лектор Трифон Боюклийски; "Една блондинка в дигиталния свят /за силата на (SEO) общността!" с лектор Боряна Николова-Попова.

Вторият панел, който бе под името “Technical Stories”, беше насочен главно към Technical SEO, а темите, които се обсъдиха, са:

"Видео SEO - Защо и как да хостваме видеата си сами?" с лектор Васил Тошков;

с лектор Васил Тошков; Case Study: "Стартиране на нов(стар) медиен сайт" с лектор Владимир Драгиев;

с лектор Владимир Драгиев; "Анализ на лог файлове" с лектор Петър Николов.

Третият панел от конференцията бе фокусиран върху съдържанието и неговата стойност. Неслучайно и носеше името “Content Stories”. Темите, които лекторите дискутира, са:

"Органичен растеж чрез съдържание: Предизвикателства и решения" с лектори Лили Грозева и Елизабет Кукушева;

с лектори Лили Грозева и Елизабет Кукушева; "Beyond the SEO Content in the times of E-A-T & Helpful content" с лектор Пламен Попов;

с лектор Пламен Попов; "Маркетинг чрез знание, не чрез съдържание" с лектор Теодора Петкова.

И последният панел “Experiments” включваше още интересни теми, които също се превърнаха в интересна дискусия, а именно:

"SEO for News Publishers - Google News Case Study" с лектор Светослав Петков;

с лектор Светослав Петков; "От 0 до 500 посещения на ден за 6 месеца с бюджет от 1000 лв." с лектор Григор Павлов;

с лектор Григор Павлов; "Лаборатория за вътрешни линкове, скритото оръжие на всеки SEO" с лектор Теодор Захариев.

В края на всеки един от панелите имаше дискусия заедно с лекторите и модераторите Никола Минков, Евгени Йорданов, Дидо Григоров и Борислав Арапчев. По време на тези дискусии всички присъстващи на събитието можеха да задават своите въпроси.

Междувременно, докато текат лекциите в зала Витоша, в зала Рила се проведоха два много полезни и интересни workshops, а именно:

"SEO at the intersection of dialogues and data" с Теодора Петкова , в който участниците можеха да изпробват практически силата на съдържанието и пределите му.

, в който участниците можеха да изпробват практически силата на съдържанието и пределите му. "How To Make Money With SEO Affiliate Marketing" с Трифон Боюклийски и Георги Георгиев, които преведоха всички взели участие в workshop през дебрите на Affiliate и разкриха практическите възможности на този чудесен инструмент.

По време на нетуъркинг паузите и обедната почивка всички участници в SERP Conf. имаха възможността да общуват едни с други, да разменят контакти, опит и впечатления.

За техния комфорт и забавление организаторите се бяха погрижили да предоставят кафе, вода, плодове, хапки, вкусен сладолед и мини голф между различните панели.

Преди края на конференцията се проведе и томбола, от която двама участници спечелиха страхотни подаръци. Единият от тях получи Golden Pass за следващото издание на SERP Acad., а вторият печеливш получи шанса за работен обяд с Никола Минков.

По време на официалното закриване на събитието, Лариса Иванова, която е един от главните организатори и Project Owner на SERP Conf. и SERP Acad., също сподели няколко финални и трогващи думи.

Целият екип на SERP Conf. знае колко трудна е задачата да се организира конференция с такъв мащаб и то за толкова кратко време, особено когато зад нея стои една единствена цел:

Да се създаде събитие, което да наблегне на практиката и на истинските болки на всички SEO специалисти и собственици на онлайн бизнеси.

, за да може всички те заедно да са по-силни, можещи, успяващи и утвърждаващи мястото на България като държава с високо ниво в SEO индустрията.

Неслучайно същият този екип е вдъхновен и готов да направи едно още по-добро издание догодина, така че с нетърпение очакваме SERP Conf. 2023.

Записи от SERP Conf. 2022 ще бъдат достъпни за всеки посетител, закупил билет за събитието, до 10 дни след провеждането на конференцията.

Можете да следите за актуализации, новини и др. на уеб сайта на SERP Conf. и социалните канали на конференцията.

*Текстът е предоставен от SERP