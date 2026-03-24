Курсът на еврото и долара за 24 март 2026

Еврото запазва позиции спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин. Спрямо американската валута еврото остава без изменение - на ниво 1,1611 долара, съобщиха германски финансови сайтове, предава БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1596 долара спрямо 1,1574 в петък. Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,05 на сто до 0,8644 евро, но спрямо швейцарския франк поскъпва с 0,02 на сто до 0,9137 евро, а спрямо японската валута - с 0,06 на сто до 0,1110 за йена.

