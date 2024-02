Кандидатстването за Бизнес академия Kaufland-УНСС продължава до 29 февруари

Уникалната инициатива е предназначена за студенти от трети и четвърти курс и магистри от УНСС

До 29 февруари 2024 г. продължава кандидатстването за новото издание на първата практически ориентирана Бизнес академия Kaufland-УНСС, организирана от лидера в ритейла в партньорство с най-големия икономически университет у нас. Уникалният съвместен образователен проект стартира на 12 март 2024 г. с актуализирана програма, възможност за по-дълъг стаж в компанията и по-висока стипендия за успешно завършилите всички компоненти на Академията.

Онлайн формулярът е достъпен само до края на месец февруари на кариерната страница на компанията: kaufland.bg/business-academy, като желаещите да станат част от втория сезон на Бизнес академия Kaufland-УНСС трябва да приложат и актуална автобиография. В процеса на кандидатстване избраните след преглед на кандидатурите младежи ще бъдат поканени на интервю в Централния офис на Kaufland България.

Бизнес академия Kaufland-УНСС е предназначена за студенти от трети и четвърти курс и магистри от УНСС, които имат амбицията да преминат през задълбочено специализирано обучение, последвано от платена практическа част в различни отдели в централата на немската компания у нас. Всички студенти, които са посетили поне 80% от задължителните 15 лекции, участвали са в бизнес казусите и са провели успешно стажа си, ще получат и стипендия в размер на 2 500 лв., както и удостоверение за преддипломен стаж. Допълнителна стипендия от 1 000 лв. очаква 10 от най-талантливите младежи, класирани на база на предварително заложени критерии, описани на кариерната страница на Kaufland България.

Иновативната програма на Бизнес академията се фокусира върху изграждането на практически умения, съобразени с актуалните тенденции и предизвикателства в бизнеса. Тя включва 15 лекции, разделени в 6 тематични модула, които обхващат всички ключови аспекти на бизнес средата у нас. Студентите получават комплексни знания – от планирането и програмирането във високо конкурентна среда, през реализирането на поръчките на пазара и изграждането на бранд идентичност, до поддържането и развитието на многочислен екип. Едно от предимствата на Бизнес академията е възможността за разработване на реални бизнес решения по действителни бизнес казуси. Програмата предвижда и стаж в компанията с продължителност от два месеца, който е съобразен изцяло със заетостта и потребностите на участниците. След изключителния успех на първото издание на Бизнес академия Kaufland – УНСС, 1/3 от участниците в нея продължиха своето кариерно развитие в компанията.

За Бизнес академия Kaufland-УНСС:

Бизнес академия Kaufland-УНСС е съвместен проект на Kaufland България и Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Първият сезон през 2023 г. се радва на изключителен успех и заслужено печели първо място в категорията „Студентски активности и подбор“ в четвъртото издание на Employer Of Choice Awards. Общо 30 младежи от различни специалности в УНСС вземат участие в пилотното издание на иновативния проект, като към момента 1/3 от тях продължават развитието си като част от екипа на водещия ритейлър. Те заемат различни длъжности в ключови отдели като „Контролинг“, „Счетоводство“, „Корпоративни комуникации“, „Човешки ресурси“, „Търговска дирекция“ и други.

За Kaufland България:

Kaufland България е лидер в сектора на търговията у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7 500 служители. Шест поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от повече от 50 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За втори пореден път през 2023 г. компанията заслужи и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2023, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.

