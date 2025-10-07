1 USD
Дума на деня: Инвестиционна борса

Дума на деня: Инвестиционна борса

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "инвестиционна борса"?

Инвестиционната борса представлява организирана платформа, на която се извършва покупко-продажба на различни финансови инструменти най-често акции, облигации, деривати и други ценни книжа. Тя функционира по строго определени правила и под надзора на регулаторни органи, които гарантират законността, прозрачността и сигурността на търговските операции. Основната роля на борсата е да осигурява механизъм за събиране на капитал от компании и правителства, като същевременно предлага на инвеститорите възможност да вложат средствата си с цел получаване на доходност.

Дума на деня: Управление

Чрез нея фирмите могат да набират средства за растеж и развитие, като предлагат свои акции на публичния пазар. Това насърчава предприемачеството и иновациите, а също така увеличава прозрачността и отчетността на публично търгуваните дружества. От своя страна, инвеститорите било то индивидуални лица, институционални фондове или банки получават достъп до разнообразни възможности за инвестиции с различен риск и потенциална доходност.

Освен икономическата си функция, инвестиционната борса изпълнява и социална роля. Тя допринася за стабилността на финансовата система, създава работни места и повишава финансовата грамотност на населението. Благодарение на цифровите технологии и онлайн търговията, достъпът до борсовите пазари днес е по-лесен от всякога, което дава възможност на все повече хора да участват активно в инвестиционния процес и да станат част от глобалната икономика.

