Домакински уреди, които консумират най-много електричество през лятото

Ето как да намалите сметките за ток в жегата

През най-горещите месеци много домакински уреди работят по-интензивно от обикновено, което пряко влияе върху размера на сметките за ток. Според оценките на експерти, най-големите консуматори на електроенергия през лятото са климатиците, хладилниците, фризерите, но също така електрическите печки, фурни и бойлери.

Климатиците са най-големите летни консуматори

Консумацията им зависи от мощността на устройството, размера на пространството, което ще се охлажда, и начина на употреба. Ако температурата е настроена твърде ниска или ако климатикът работи непрекъснато през деня и нощта, консумацията може да се увеличи значително.

Съвет от експерти: Препоръчително е температурата да се настрои на около 24-26 градуса по Целзий, тъй като това постига добър баланс между комфорт и пестене на енергия. Редовното почистване на филтъра и обслужването на устройството също могат да намалят консумацията и да удължат живота на климатика.

Хладилници и фризери - безшумни консуматори, които работят непрекъснато

Хладилникът е един от малкото уреди, които работят непрекъснато през цялата година, но през лятото компресорът му работи по-често и по-дълго, за да поддържа необходимата температура вътре в устройството. По-специално, консумацията се увеличава, ако вратата на хладилника се отваря често или ако в него се поставят горещи храни. Високите външни температури също увеличават натоварването на фризерите, поради което те консумират и повече електроенергия, пише Kurir.rs.

Експертен съвет: Предварително охладете храната, преди да я поставите в хладилника. Не поставяйте устройството близо до източник на топлина, като печка или пряка слънчева светлина. Редовното размразяване на по-стари модели фризери и поддръжката на гумените уплътнения на вратите могат да допринесат за по-ниска консумация на електроенергия.

Електрически печки и фурни - двойна тежест за домакинския бюджет

Освен че консумират електроенергия, тези устройства допълнително затоплят пространството, което автоматично води до по-често включване на климатика.

Експертен съвет: През летните месеци много граждани избират по-леки ястия, използват микровълнови фурни или приготвят храна на открито, където е възможно.

Бойлери - адаптирайте ги за летен режим

Бойлерите също могат да окажат значително влияние върху консумацията на електроенергия, особено ако са оставени включени през целия ден.

Експертен съвет: През лятото, когато температурата на водата във водопроводната мрежа е по-висока, отколкото през зимата, е необходима по-малко енергия за затопляне на водата. Затова се препоръчва да се използва рационално и да се настрои оптималната, по-ниска температура на термостата.