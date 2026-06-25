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БГ Бизнес Някои банки удължават срока за обмяна на левове в евро без такси

Някои банки удължават срока за обмяна на левове в евро без такси

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

По данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети

Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат под една или друга форма безплатна обмяна на левове в евро и след изтичането на срока, в който бяха задължени да предоставят тази услуга без такси, показва проверка на БТА.

Съгласно Закона за въвеждането на еврото търговските банки в България имат задължение да обменят левове в евро без такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка.

Снимка: istockphoto

След изтичането на периода за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки – 30 юни 2026 г., всяка банка ще прилага собствени правила и условия, съобразени с действащата нормативна рамка, посочват за БТА от Асоциацията на банките в България (АББ), като уточняват, че организацията не разполага с информация за търговската политика и конкретните условия на отделните банки.

Част от най-големите банки у нас планират да запазят безплатната обмяна на левове в евро и след 30 юни тази година, като всяка институция прилага индивидуален подход към услугата, включително удължаване на срока за безтаксово обменяне на левове в брой на каса и удължаване на периода за безплатно внасяне на левове по сметка.

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По данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на централната банка остават около 2,3 млрд. лева. БНБ ще продължи да обменя левови банкноти и монети без такси безсрочно, за разлика от търговските банки, които ще прилагат тази услуга до края на 2026 г.

От Асоциацията на банките в България коментират, че с изтичането на периода на двойно обращение и с високия дял на изтеглените левове процесът може да се разглежда като практически приключил, въпреки че част от наличностите ще продължат да се връщат в системата с по-бавни темпове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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