Някои банки удължават срока за обмяна на левове в евро без такси

По данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети
Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат под една или друга форма безплатна обмяна на левове в евро и след изтичането на срока, в който бяха задължени да предоставят тази услуга без такси, показва проверка на БТА.
Съгласно Закона за въвеждането на еврото търговските банки в България имат задължение да обменят левове в евро без такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка.
След изтичането на периода за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки – 30 юни 2026 г., всяка банка ще прилага собствени правила и условия, съобразени с действащата нормативна рамка, посочват за БТА от Асоциацията на банките в България (АББ), като уточняват, че организацията не разполага с информация за търговската политика и конкретните условия на отделните банки.
Част от най-големите банки у нас планират да запазят безплатната обмяна на левове в евро и след 30 юни тази година, като всяка институция прилага индивидуален подход към услугата, включително удължаване на срока за безтаксово обменяне на левове в брой на каса и удължаване на периода за безплатно внасяне на левове по сметка.
По данни на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на централната банка остават около 2,3 млрд. лева. БНБ ще продължи да обменя левови банкноти и монети без такси безсрочно, за разлика от търговските банки, които ще прилагат тази услуга до края на 2026 г.
От Асоциацията на банките в България коментират, че с изтичането на периода на двойно обращение и с високия дял на изтеглените левове процесът може да се разглежда като практически приключил, въпреки че част от наличностите ще продължат да се връщат в системата с по-бавни темпове.