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БГ Бизнес Брутният външен дълг на България е нараснал с близо 35 на сто през април на годишна база

Брутният външен дълг на България е нараснал с близо 35 на сто през април на годишна база

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е със 17 207,2 млн. евро (34,8 на сто) повече в сравнение с края на април 2025 г.

Брутният външен дълг на България в края на април 2026 г. възлиза на 66 718,3 млн. евро (54,1 на сто от БВП), което е със 17 207,2 млн. евро (34,8 на сто) повече в сравнение с края на април 2025 г. (49 511,1 млн. евро, 42,7 на сто от БВП), сочат предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на април 2026 г. краткосрочните задължения са 19 251,4 млн. евро (28,9 на сто от брутния дълг, 15,6 на сто от БВП) и нарастват с 10 382,8 млн. евро (117,1 на сто) спрямо април 2025 г. (8868,6 млн. евро, 17,9 на сто от дълга, 7,6 на сто от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 47 466,9 млн. евро (71,1 на сто от брутния дълг, 38,5 на сто от БВП) в края на април 2026 г., като нарастват с 6824,4 млн. евро (16,8 на сто) спрямо края на април 2025 г. (40 642,5 млн. евро, 82,1 на сто от дълга, 35 на сто от БВП).

Към края на април 2026 г. 36 789,1 млн. евро (55,1 на сто) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

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В евро са деноминирани 72,1 на сто от брутните външни задължения, при 77,9 на сто година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на април 2026 г. е 16 431,2 млн. евро (13,3 на сто от БВП). Спрямо края на април 2025 г. (12 459 млн. евро, 10,7 на сто от БВП) той нараства с 3972,2 млн. евро (31,9 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 24,6 на сто към края на април 2026 г., при 25,2 на сто към края на същия месец миналата година.

Външните задължения на Централната банка са 11 227,2 млн. евро (9,1 на сто от БВП), предаде БТА. Те се увеличават с 9334,7 млн. евро спрямо края на април 2025 г. (1892,5 млн. евро, 1,6 на сто от БВП) и отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г.

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Външните задължения на сектор "Други парично-финансови институции" са 10 121,5 млн. евро (8,2 на сто от БВП). Те се повишават с 2495 млн. евро (32,7 на сто) спрямо края на април 2025 г. (7626,5 млн. евро, 6,6 на сто от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 14 537,4 млн. евро (11,8 на сто от БВП). Те нарастват с 822 млн. евро (6 на сто) спрямо същия месец на миналата година (13 715,4 млн. евро, 11,8 на сто от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 401,1 млн. евро (11,7 на сто от БВП) в края на април 2026 г., което е с 583,3 млн. евро (4,2 на сто) повече спрямо края на април 2025 г. (13 817,8 млн. евро, 11,9 на сто от БВП).

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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