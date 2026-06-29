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$59,551.1
БГ Бизнес „Български пощи“ въвеждат такси за обмяната на левове в евро от 1 юли

„Български пощи“ въвеждат такси за обмяната на левове в евро от 1 юли

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Колко ще струва услугата?

От 1 юли 2026 г. „Български пощи“ въвеждат такси за услугата „обмяна на левове в евро“, съобщиха за БТА от пресцентъра на дружеството.

За суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро, за суми от 1000,01 лв. до 3000 лв. - 7,20 евро, от 3000,01 лв. до 6000 лв. - 8,80 евро, а за суми от 6000,01 лв. до 10 000 лв. - 10 евро.

От дружеството припомнят, че съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 г. „Български пощи“ извършваха безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента чрез услугата са обменени 289 142 550,36 лева.

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От безплатната обмяна са се възползвали 229 290 жители на населени места без офиси на търговски банки.

Най-голям интерес към услугата е отчетен в Южния централен район, като най-активни са били жителите на областите Пловдив и Пазарджик, посочват от дружеството.

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По данни на „Български пощи“ през последните седмици преди изтичането на срока за безплатна обмяна не се наблюдава увеличение на броя на желаещите да обменят левове в евро, предаде БНР.

И след 30 юни услугата ще продължи да се предлага в пощенските станции срещу заплащане. Обмяната ще бъде в размер до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 лева до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни предварително, като услугата ще се извършва в 954 определени пощенски клона в страната.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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