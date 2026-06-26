Артисти от осем държави озаряват със светлинно изкуство Южното Черноморие, по време на втория LUNAR: “Море от светлини”

От 7 до 10 август, културното събитие ще представи 17 технологични произведения, в Царево, Лозенец, Варвара Ахтопол и Синеморец

Между 7 и 10 август, артисти от осем държави ще създадат авторски произведения за пет курорта по Южното Черноморие: Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Впечатляващите светлинни творби ще бъдат представени в рамките на второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство LUNAR. Тази година, културното събитие ще озари с впечатляващи светлинни произведения не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на черноморския бряг. LUNAR: “Море от светлини” се организира от MP-STUDIO и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник (включително), между 21:00 ч. и полунощ.

Седемнадесет светлинни творби - видеомапинг проекции, имерсивни преживявания, светлинни инсталации и интерактивни дигитални произведения - ще впечатляват посетителите във всяка от фестивалните вечери. Те ще бъдат създадени от артисти от Бразилия, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и България.

Своеобразният крайморски светлинен маршрут ще започне от един от любимите черноморски курорти - Лозенец. Там, Северната скала ще се превърне в платно за видеомапинг шоу, вдъхновено от ритмичната връзка между лунните фази и морските приливи. Само на метри от спектакъла, на пристанище Лозенец, приказен воден балет, изпълняван от блестящи лебеди ще омагьоса зрителите. Инсталацията CYGNUS, създадена от германския артистичен колектив Loomaland, ще демонстрира, че машините могат да съществуват не просто заради своята функционалност, но биха могли да създават красота.

Сред кулминациите в програмата на LUNAR тази година ще бъде колективното видеомапинг шоу “Даровете на морето”. То ще преобрази фасадата на Народно читалище “Георги Кондолов” в Царево. Аудиовизуалният спектакъл ще прикани три международно признати студиа и артисти - Clockwork (Полша), Maxin10sity (Унгария) и Patrick Grandi (Франция/Бразилия) да предложат на брега своя „дар от морето“.

Този август, публиката ще има възможност да бъде активен участник в множество от светлинните произведения. Създателите на LUNAR - MP-STUDIO, ще дадат на посетителите на Царево най-добрия повод да извадят мобилния си телефон - за да се превърнат създатели на интерактивната аудиовизуална инсталация “Симбиоза”. Превръщайки красиво сграфито (монументална стенопис) в своеобразен музикален инструмент, публиката ще генерира индивидуален аудиовизуален отклик на всеки елемент от произведението, но същевременно всеки участник ще влияе върху общата среда и върху преживяването на всички останали.

Отправяйки се на юг, публиката ще може да спре в новата локация, част от арт събитието - Варвара. Незабравимо за всички посетители ще бъде първото участие на курорта в програмата. Те ще могат да се насладят на пет произведения, разположени на поляната на плажа, сред които светлинните инсталации “Божествена геометрия” и “Фрагменти”, видеомапинг шоуто “Жътва на времето”, създадено за кръглите форми на бали от слама, интерактивната инсталация “Phlix Meadow”, активираща се чрез мобилни телефони, както и на музикална и светлинна сцена, с участието на Дръм и Басс Лавина.

Една от любимите крайморски локации от миналата година - Ахтопол, отново ще предложи вълнуващо преживяване за всички, които искат да забавят темпото и да се слеят с ритъма на природата.

Последната спирка от пътешествието под звездите отново ще бъде Синеморец. Тази година, в сърцето на курорта ще се отвори пространство, в което лазерни лъчи, глас и живо присъствие ще се преплетат в безкрайно разгръщаща се приказка. След залез слънце, посетителите ще станат част от създаването на сюрреалистичен свят, в който историята не следва предварително зададен сценарий, а се ражда от срещата между въображението и нощната среда.

Една от най-известните творби на словашкия артист sedemminut “For Peace!” ще очаква зрителите, достигнали до поляната над плаж Велека. Светлинната инсталация поставя въпроса “Устойчив ли е мирът или трябва да „бягаме“ за него?”, като напомня, че мирът и свободата не са даденост и трябва да ги настигаме всеки ден.

Организатор и основен артистичен колектив зад проекта е българското студио за визуални ефекти MP-STUDIO. LUNAR: “Море от светлини” се реализира в партньорство с Община Царево. Събитието ще се осъществи с подкрепата на Министерство на туризма, A1, Galaxy Investment Group и Smart Property Fund.

Генерален медиен партньор на фестивала е bTV Media Group. Вече над четвърт век медийната група допринася за развитието на културния живот в България, като създава връзка между творците, съвременното изкуство и публиката.

Всички произведения, част от програмата на LUNAR: “Море от светлини” ще бъдат представяни в повторяемост за целия период на фестивала. Пълната програма можете да намерите на: https://lunarlights.eu/program26-bg/.

Между 7 и 10 август, артисти от осем държави ще създадат авторски произведения за пет курорта по Южното Черноморие: Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Впечатляващите светлинни творби ще бъдат представени в рамките на второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство LUNAR. Тази година, културното събитие ще озари с впечатляващи светлинни произведения не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на черноморския бряг. LUNAR: “Море от светлини” се организира от MP-STUDIO и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник (включително), между 21:00 ч. и полунощ.

Седемнадесет светлинни творби - видеомапинг проекции, имерсивни преживявания, светлинни инсталации и интерактивни дигитални произведения - ще впечатляват посетителите във всяка от фестивалните вечери. Те ще бъдат създадени от артисти от Бразилия, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и България.

Своеобразният крайморски светлинен маршрут ще започне от един от любимите черноморски курорти - Лозенец. Там, Северната скала ще се превърне в платно за видеомапинг шоу, вдъхновено от ритмичната връзка между лунните фази и морските приливи. Само на метри от спектакъла, на пристанище Лозенец, приказен воден балет, изпълняван от блестящи лебеди ще омагьоса зрителите. Инсталацията CYGNUS, създадена от германския артистичен колектив Loomaland, ще демонстрира, че машините могат да съществуват не просто заради своята функционалност, но биха могли да създават красота.

Сред кулминациите в програмата на LUNAR тази година ще бъде колективното видеомапинг шоу “Даровете на морето”. То ще преобрази фасадата на Народно читалище “Георги Кондолов” в Царево. Аудиовизуалният спектакъл ще прикани три международно признати студиа и артисти - Clockwork (Полша), Maxin10sity (Унгария) и Patrick Grandi (Франция/Бразилия) да предложат на брега своя „дар от морето“.

Този август, публиката ще има възможност да бъде активен участник в множество от светлинните произведения. Създателите на LUNAR - MP-STUDIO, ще дадат на посетителите на Царево най-добрия повод да извадят мобилния си телефон - за да се превърнат създатели на интерактивната аудиовизуална инсталация “Симбиоза”. Превръщайки красиво сграфито (монументална стенопис) в своеобразен музикален инструмент, публиката ще генерира индивидуален аудиовизуален отклик на всеки елемент от произведението, но същевременно всеки участник ще влияе върху общата среда и върху преживяването на всички останали.

Отправяйки се на юг, публиката ще може да спре в новата локация, част от арт събитието - Варвара. Незабравимо за всички посетители ще бъде първото участие на курорта в програмата. Те ще могат да се насладят на пет произведения, разположени на поляната на плажа, сред които светлинните инсталации “Божествена геометрия” и “Фрагменти”, видеомапинг шоуто “Жътва на времето”, създадено за кръглите форми на бали от слама, интерактивната инсталация “Phlix Meadow”, активираща се чрез мобилни телефони, както и на музикална и светлинна сцена, с участието на Дръм и Басс Лавина.

Една от любимите крайморски локации от миналата година - Ахтопол, отново ще предложи вълнуващо преживяване за всички, които искат да забавят темпото и да се слеят с ритъма на природата.

Последната спирка от пътешествието под звездите отново ще бъде Синеморец. Тази година, в сърцето на курорта ще се отвори пространство, в което лазерни лъчи, глас и живо присъствие ще се преплетат в безкрайно разгръщаща се приказка. След залез слънце, посетителите ще станат част от създаването на сюрреалистичен свят, в който историята не следва предварително зададен сценарий, а се ражда от срещата между въображението и нощната среда.

Една от най-известните творби на словашкия артист sedemminut “For Peace!” ще очаква зрителите, достигнали до поляната над плаж Велека. Светлинната инсталация поставя въпроса “Устойчив ли е мирът или трябва да „бягаме“ за него?”, като напомня, че мирът и свободата не са даденост и трябва да ги настигаме всеки ден.

Организатор и основен артистичен колектив зад проекта е българското студио за визуални ефекти MP-STUDIO. LUNAR: “Море от светлини” се реализира в партньорство с Община Царево. Събитието ще се осъществи с подкрепата на Министерство на туризма, A1, Galaxy Investment Group и Smart Property Fund.

Генерален медиен партньор на фестивала е bTV Media Group. Вече над четвърт век медийната група допринася за развитието на културния живот в България, като създава връзка между творците, съвременното изкуство и публиката.

Всички произведения, част от програмата на LUNAR: “Море от светлини” ще бъдат представяни в повторяемост за целия период на фестивала. Пълната програма можете да намерите на: https://lunarlights.eu/program26-bg/.