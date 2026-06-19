127 млн. евро замръзнаха, хиляди работни места на пауза заради административен хаос

Повече от шест месеца 501 одобрени проекта не могат да стартират

127 млн. евро европейско финансиране, предназначено за малкия и средния бизнес в областите Стара Загора, Перник и Кюстендил чрез фонда за справедлив преход, е блокирано заради административно забавяне и одитна проверка без публично обявен срок за приключване. Повече от шест месеца 501 одобрени проекта с над 2 хил. очаквани нови работни места не могат да стартират. Средствата са предназначени да подпомогнат икономическата трансформация на въглищните региони и създаването на алтернативна заетост преди очакваната безработица.

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) подкрепя извършването на проверка и персоналното санкциониране на всички установени нарушения и нарушители в процеса на оценката. Същевременно обаче в случай, че процедурата бъде допълнително забавена, прекратена или значително ограничена, то средствата не само ще бъдат изгубени. По-големият проблем е, че това ще се превърне в наказание за добросъвестните кандидати и неизпълнение на целите на Фонда за справедлив преход.

127 млн. евро, предвидени за инвестиции и нови работни места

До 2038 г. България е поела ангажимент да прекрати производството на електроенергия от въглища, което изправя регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил пред най-голямата икономическа трансформация от десетилетия. Този сектор осигурява около една четвърт от енергийния микс на страната и пряка заетост на над 13 хил. души, концентрирани в трите региона. Основен механизъм за минимизиране на последствията е осигуряване на възможност бизнесът да създаде условия за енергийна независимост и алтернативни форми за заетост преди „въглищните“ работни места да бъдат закрити. Но единствената мярка, фокусирано насочена към малки и средни предприятия, която пряко адресира тези нужди, е в продължителен застой заради административни процедури.

Става въпрос за процедурата „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“ по програма „Развитие на регионите“ чрез Фонда за справедлив преход към Министерството на регионалното развитие и благоустройството с бюджет от 127 млн. евро. Това не е грантов механизъм за технологична модернизация, а ключов инструмент за осигуряване на справедлив преход. Одобрението на проектите беше пряко обвързано със създаването на работни места и дългосрочна ангажираност от страна на фирмите. Кандидатстването от страна на бизнеса приключи през май 2025 г., а оценката на проектните предложения беше публикувана през декември 2025 г.

Резултатите са красноречиви. Въпреки заложените високи изисквания общият брой подадени проекти надхвърля 1900. В област Стара Загора са одобрени 357 проекта от малки и средни предприятия, а други 822 са получили положителна оценка, но изчакват в резервен списък заради недостатъчен бюджет. Одобрените проекти в област Кюстендил са 85, а 190 остават в резервния списък. В област Перник положителна оценка са получили 59 проекта, а други 161 са в резервния списък. Така общо 501 компании трябва да получат финансиране, но шест месеца по-късно все още не са подписали договори и не са стартирали изпълнението на проектите си.

Според обществено достъпната информация причината е назначен одит, свързан с предполагаеми пороци в оценителния процес. От публични изявления по време на парламентарен контрол става и ясно, че съществува възможност при установяване на нарушения процедурата да бъде прекратена.

Ако одитът установи нарушения, това не означава автоматично, че процедурата е компрометирана. Важно е да се направи ясно разграничение между целите и условията на процедурата, от една страна, и начина на нейното администриране и оценяване, от друга. Сигналите са насочени към начина на оценяване и по-специално към втория етап от оценка (ТФО-техническа и финансова оценка) и евентуалните действия или бездействия на лица, ангажирани с оценителния процес. Хиляди предприятия са кандидатствали по официално обявени правила и не следва да понасят последиците от евентуални грешки или нарушения, допуснати при оценката на част от проектите.

Българската асоциация на консултантите по европейски програми подкрепя проверката и счита, че при открити нарушения, отговорните за това следва да бъдат санкционирани персонално. В случай обаче, че процедурата бъде допълнително забавена, прекратена или значително ограничена, то това ще се превърне в наказание и за добросъвестните кандидати и целия бизнес.

Поредица от рискове

Неизпълнението на проектите би довело до загуба на 127 млн. евро безвъзмездни средства и поне още толкова частно финансиране, както и до неоткриването на предвидените над 2 хил. нови работни места. С напредването на процеса по закриване на въгледобивните дейности и въглищните мощности, необходимостта от създаване на алтернативна заетост в засегнатите региони нараства. Неизпълнението на планираните инвестиции увеличава риска от трайна безработица, задълбочаване на демографската криза и продължаващо изтичане на млади и квалифицирани кадри.

Предприятията, които са подали проектни предложения, поддържат готовност за изпълнението им повече от година като през този период съзнателно са се въздържали от участие в други процедури за финансиране или инвестиционни инициативи. Допълнително, голяма част от предприятията са били недопустими по конкретни процедури, поради заявените тук разходи за изграждане на фотоволтаици. Това води до пропуснати ползи както за тях, така и за икономиката като цяло. С голяма доза вероятност при продължително забавяне на процедурата значителна част от компаниите ще се откажат от планираните инвестиции.

Блокирането на процедурата поставя под съмнение и навременното изпълнение на заложените цели и индикатори по Фонда за справедлив преход и създава риск от непълно усвояване на предвидения европейски ресурс в рамките на програмния период, а ако не бъде усвоен, ще бъде удобно пренасочен. Най-същественият риск обаче остава срива на доверието към институциите и към европейските програми.

Бърза проверка и договори с изрядните фирми

За да се разреши сложната ситуация и да се защити обществения интерес БАКЕП смята, че трябва да бъдат предприети редица мерки от отговорните институции. На първо място това включва одитната проверка да приключи в кратки и ясни срокове. Необходимо е да се санкционират единствено конкретно установените нарушения и нарушители, а незабавно след приключване на одита да се възобнови подписването на договори с одобрените добросъвестни кандидати. Необходимо е още да бъде запазен пълният бюджет по процедурата и да се търсят възможности за наддоговаряне предвид големия брой качествени проекти в резервните списъци, за които не достига финансиране.