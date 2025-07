16 книги, които богатите ще четат това лято

Това е най-популярният летен списък за четене за богатите

Най-популярният летен списък за четене за богатите тази година включва книги за щастието, устойчивостта, изкуствения интелект и бъдещето на щатския долар.

Списъкът, който вече е в 26-ата си година, е съставен от над 1000 предложения от консултанти на клиенти на JPMorgan и е ограничен от специална комисия, съобщава CNBC.

Годишният летен списък за четене на JPMorgan, който се превърна в предпочитана селекция от плажни книги за богатите, предлага 16 заглавия тази година.

Наред със списъка от 16 книги, което е увеличение спрямо предишни списъци, които съдържаха 10, тазгодишният летен списък за четене включва и предложения за летни преживявания, от изложбата Dataland в The Grand LA до състезателната серия SailGP и имението на семейство Хил в Напа, Калифорния.

1. „Живот в три измерения: Как любопитството, изследването и преживяването правят живота по-пълноценен и по-добър“ (“Life in Three Dimensions: How Curiosity, Exploration, and Experience Make a Fuller, Better Life”) от Шигехиро Оиши

2. „Да станеш себе си: Доказаният метод за изграждане на автентичен живот и кариера“ (Becoming You: The Proven Method for Crafting Your Authentic Life and Career) от Сузи Уелч

3. „Нулиране: Как да променим това, което не работи“ (Reset: How to Change What’s Not Working) от Дан Хийт

4. „Следващият ден: Преходи, промяна и движение напред“ (The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward) от Мелинда Френч Гейтс

5. „Желязна надежда: уроци, извлечени от преодоляването на невъзможното“ (“Iron Hope: Lessons Learned from Conquering the Impossible) от Джеймс Лорънс

6. „Разказът: Мемоари“ (The Tell: A Memoir) от Ейми Грифин

7. „Навършване на пълнолетие: Как технологиите и предприемачеството променят лицето на Близкия изток и Северна Африка“ (Coming of Age: How Technology and Entrepreneurship are Changing the Face of MENA) от Нур Суейд

8. „Технологичната република: Твърда сила, мека вяра и бъдещето на Запада“ (The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West)от Александър К. Карп и Никълъс У. Замиска

9. „Неизбежно: Вътре в хаотичния, неудържим преход към електрически превозни средства“ (Inevitable: Inside the Messy, Unstoppable Transition to Electric Vehicles) от Майк Колиас

10. „Възпитаване на изкуствен интелект: Основно ръководство за родителство на нашето бъдеще“ (Raising AI: An Essential Guide to Parenting Our FutureRaising AI: An Essential Guide to Parenting Our Future) от Де Кай

11. „MirrorMirror: Отразяващата повърхност в съвременното изкуство“ (MirrorMirror: The Reflective Surface in Contemporary Art) от Майкъл Петри

12. „Колекцията на Фрикс: Едно американско семейство и еволюцията на вкуса в позлатената епоха“ (The Fricks Collect: An American Family and the Evolution of Taste in the Gilded Age) от Иън Уордропър

13. „Марс: Снимки от архивите на НАСА“ (Mars: Photographs from the NASA Archives) от Ники Джовани, Джеймс Л. Грийн, Емили Лакдавала, Роб Манинг и Маргарет А. Уайткамп

14. „Живот с цветя“ (Living with Flowers) от Аерин Лаудър

15. „Компасът на ценностите: Какво ни учат 101 държави за целта, живота и лидерството“ (The Values Compass: What 101 Countries Teach Us About Purpose, Life, and Leadership) от Мандийп Рай

16. „Икономически фокус: Нашият долар, вашият проблем: Поглед отвътре върху седемте бурни десетилетия на глобалните финанси и пътят напред“ (Economic Spotlight: Our Dollar, Your Problem: An Insider’s View of the Seven Turbulent Decades of Global Finance, and the Road Ahead) от Кенет Рогоф

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN