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Технологии Никога не трябва да изключвате тези три електрически устройства

Никога не трябва да изключвате тези три електрически устройства

Технологии

bTV Бизнес екип

Ето за какво да внимавате

Повечето от хората просто изключват електрическите уреди от контакта, когато приключат с тяхното използване. При някои устройства обаче този навик може да причини нежелани последици и да повлияе на тяхната издржливост.

Едно устройство, което изисква повишено внимание, е принтерът. Когато е правилно изключен с бутона за захранване, принтерът прекратява работния си процес и се подготвя за режим на заспиване. Ако обаче бъде директно изключен от захранването, този процес се прекъсва внезапно, което може да доведе до ненужно разхищение на мастило и рестартиране на системата, сякаш устройството не е било използвано дълго време, пише klix.ba.

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Подобна е ситуацията и с интернет рутерите . В съвременните домове те често свързват множество устройства и услуги, включително интелигентни системи и телефонни линии. Изключването им от захранването може да причини проблеми при повторното установяване на мрежата, особено ако към тях са свързани допълнителни устройства.

Третата група устройства са съвременните OLED телевизори, които използват усъвършенствани процеси за обновяване на пикселите, за да запазят качеството на изображението. Внезапните прекъсвания на захранването могат да прекъснат тези процеси, което може да повлияе на дисплея и производителността на екрана в дългосрочен план.

Експертите също съветват устройствата винаги да се изключват правилно, като се използва бутона за захранване, а не чрез директно издърпване на щепсела от контакта, за да се избегнат евентуални повреди и да се удължи животът им.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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