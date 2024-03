Компютърът ви вероятно няма AI процесор, но следващият ви със сигурност ще има

Възходът на планетата на AI: Lenovo трансформира компютрите на бъдещето

Водени от тренда, по време на най-голямото технологично изложение в света CES® 2024 , Lenovo представиха пълна гама от повече от 40 нови устройства и решения, задвижвани от AI, което затвърждава визията на компанията за AI for All.

В допълнение, Lenovo демонстрира две уникални устройства за доказване на концепция по време на CES. Mechanical Energy Harvesting Combo е продукт, който използва механично движение и слънчева енергия за захранване на мишка и клавиатура, премахвайки необходимостта от външно зареждане. Мишката и клавиатурата са ергономично проектирани, за да осигурят комфорт на потребителя. Продуктът също така поддържа както Bluetooth®, така и 2.4G безжични режими на връзка, осигурявайки лесна свързаност с множество устройства. Продуктът за доказване на концепция е иновативно решение, което съответства на ангажимента на Lenovo за прилагане на по-устойчиви практики.

Като споменаваме зелени стандарти, няма как да пропуснем и работата върху бъдещите технологии за складиране на данни – облаците. Водена от новия технологичен прогрес, компанията проектира следващото поколение AI инфраструктура с AMD, Intel, NVIDIA, Qualcomm и VMware, за да захранва най-големите облаци в света и чрез технологии като услугата Lenovo TruScale.

AI трансформира начина, по който хората живеят и работят. В сфера като производството AI се използва за поддръжка и може да намали времето на работното място с до 45%. В търговията на дребно се очаква AI да намали предотваратяването на загуби с до 59% чрез автоматизация на касите. Във финансите изкуственият интелект се използва за оптимизиране на кредитния риск, намалявайки процентите на загуби с до 20%.

По-рано по време на събитието за иновации Tech World 2023 на Lenovo, компанията представи пример за персонален AI асистент като част от своята визия AI for All. Компанията продължава да разработва персонализирано AI решение, предназначено да позволи на крайния потребител взаимодействие на клавиатурата и чрез естествен език. Временно нареченият Lenovo AI Now Personal Assistant предоставя персонализирани интерактивни изживявания, базирани на собствената база от знания на потребителя.

Компанията обещава, че AI асистентът ще рационализира работните процеси и ще подобри сътрудничеството по по-личен и задълбочен начин. Използвайки естествен език, потребителите ще могат да проверяват и променят общи настройки като показване или изпълнение, търсене и обобщаване на имейли и документи, създаване на покани за срещи и обединяване на камера на живо и аватари по време на видеоконференции. Lenovo AI Now Personal Assistant ще започне да се разпространява през първата половина на 2024 г. в Китай.

*Материалът е подготвен със съдействието на Lenovo