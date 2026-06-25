Amazon ще инвестира още 13 млрд. долара в Индия за развитие на AI и облачна инфраструктура

Компанията планира да подкрепи 3,8 милиона работни места до 2030 г.

Американският гигант в електронната търговия Amazon обяви допълнителни инвестиции в Индия в размер на 13 милиарда долара, насочени към изкуствен интелект (AI) и облачна инфраструктура, след среща между главния изпълнителен директор Анди Джаси и индийския министър-председател Нарендра Моди в Ню Делхи.

Този нов ангажимент увеличава общия размер на планираните инвестиции на Amazon в Индия до 48 милиарда долара за следващите пет години, включително над 21 милиарда долара, предназначени за AI и облачна инфраструктура, се казва в изявление на компанията. Последният ангажимент идва шест месеца след като компанията обяви нови инвестиции в Индия на стойност 35 милиарда долара, като разширеното финансиране трябва да бъде разпределено до 2030 г.

Джаси очерта обхвата на инвестицията в мрежа X след срещата си с Моди, предаде Анадолската агенция.

„До 2030 г. планираме да подкрепим 3,8 милиона работни места, да осигурим износ в областта на електронната търговия на стойност 80 милиарда долара и да донесем ползите от AI на 15 милиона малки предприятия и 4 милиона ученици в държавните училища“, заяви той.

Компанията също така съобщи, че планира да открие повече от 20 нови центъра за изпълнение на поръчки и над 100 нови „станции за доставка до крайния получател“ през тази година, като по този начин ще осигури по-бързи и надеждни доставки за клиентите в цялата страна.

Съобщението на Amazon е най-новото от поредица големи технологични инвестиции в Индия, предаде БГНЕС. През април Google положи основите на център за AI в южна Индия, а миналата година и Microsoft обяви инвестиция в страната. Изпълнителният директор на компанията Сатя Надела каза, че тя ще инвестира 17,5 милиарда долара в Индия.