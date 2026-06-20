Входна такса от 50 евро? Популярен европейски град обсъжда нова мярка за туристите

Досега таксите бяха 5 и 10 евро, а за последната година градът е събрал почти 4 млн. евро от такси

Входната такса за посещение на Венеция, въведена за първи път през 2024 г., може скоро да поскъпне значително. Новоизбраният кмет на града Симоне Вентурини предлага данъкът за еднодневни посетители да достигне 50 евро в определени дни с цел ограничаване на свръхтуризма. Идеята идва на фона на данни, които показват, че сегашните тарифи от 5 евро при ранна резервация и 10 евро при по-късно записване не успяват да намалят потока от туристи, предава Еuronews.

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Вентурини възнамерява да поиска разрешение от италианското правителство за въвеждането на по-високата такса в най-натоварените дни. Според статистиката за настоящата година по-малко от половината посетители са се възползвали от намалената цена от 5 евро чрез предварителна резервация. От общо 514 710 платени такси през първите 42 дни на схемата, 245 503 души са платили 5 евро, а 268 207 – 10 евро. Това означава почти 4 млн. евро от такси.

Бюджетният съветник на Венеция Микеле Зуин коментира, че разликата между сегашните две цени е твърде малка, за да влияе на поведението на туристите. По думите му по-сериозно увеличение би могло да има по-осезаем ефект върху броя на посетителите. Предложението на кмета получи подкрепа и от представители на хотелиерския сектор.

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Директорът на Асоциацията на хотелиерите във Венеция Даниеле Миното заяви, че подобна мярка би могла да се използва като ефективен инструмент за регулиране на туристическия поток в най-проблемните дни. Според него система с плаваща ставка и по-висок максимален размер на таксата може да помогне за по-добър контрол на посещенията. Той допълни, че 50 евро не са прекомерна сума на фона на цените на билетите за някои известни археологически обекти по света.

Зуин подчерта още, че по-високите приходи от таксата могат да бъдат използвани в полза на жителите на Венеция. Средствата биха могли да компенсират част от разходите, които местните граждани и бизнесът понасят заради интензивния туризъм. Според него настоящата година ще бъде третата и последна тестова година на схемата, след което общината ще трябва да реши каква да бъде окончателната ѝ форма.

Сред обсъжданите варианти са разширяване на действието на таксата през цялата година и включване на допълнителни периоди с висока посещаемост, като Венецианския карнавал. През 2026 г. данъкът се прилага в рамките на 60 дни през април, май, юни и юли, между 8:30 и 16:00 часа. От него са освободени местните жители, родените във Венеция, студентите, работещите в града и туристите с резервация за настаняване. Посетителите могат да резервират деня си чрез специална онлайн платформа, като плащат 5 евро при ранна регистрация или 10 евро при по-късна. На ключови места, включително пред жп гара Санта Лусия, служители проверяват QR кодовете на туристите, а нарушителите рискуват глоби между 50 и 300 евро.