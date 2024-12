Строят най-голямото летище в света на изкуствен остров

Къде ще се намира то?

Китай строи най-голямото летище в света на изкуствен остров. В момента в процес на изграждане край североизточното крайбрежие на страната, международното летище Dalian Jinzhou Bay в крайна сметка ще покрие остров с площ от 20 квадратни километра с четири писти и пътнически терминал с площ от 900 000 квадратни метра, според съобщение на летището, цитирано от BBC.

Далиан, град със 7,5 милиона души

Новите летища са ключова част от растежа на китайската авиация

Операторите се стремят да обслужват 80 милиона пътници годишно в 540 000 полета, като първата фаза трябва да започне през 2035 г.

„Най-голямото офшорно летище в страната се издига бавно от морското равнище като изгрев на изток“, гласи публикация на Dalian Jinzhou Bay International в китайската социална медийна платформа WeChat. След като бъде завършено, то ще се превърне в най-голямото летище в света на изкуствен остров, надминавайки както международното летище в Хонг Конг, така и японското летище Кансай.

„Имаше големи предизвикателства пред строителството“, каза Ли Ксианг, главен инженер на Dalian Airport Construction and Development Co., Ltd., пред държавните местни медии през октомври, тъй като проектът има сложни геоложки условия, висока трудност при сондиране и високо търсене на качество със строг график за строителство.

Новото летище

Далиан, град със 7,5 милиона души, отдавна е транспортен център поради близостта си до Япония и Южна Корея. Летище Dalian Zhoushuizi, международното летище на града, което работи от близо век, вече е достигнало максималния си капацитет и е разширено няколко пъти през последните години.

Градът започна избор на място и демонстрационна работа по новото летище през 2003 г., но строителството започна сериозно едва преди няколко години, според държавните местни медии.

Новите летища са ключова част от растежа на китайската авиация. Страната е на път да задмине Съединените щати и да стане нй-големият пазар на въздушни пътувания в света.

Второто летище в Пекин, Daxing ще отвори на 1 октомври 2019 г., 70-ата годишнина от основаването на Китайската народна република. По това време китайски служители казаха, че страната ще се нуждае от 450 летища до 2035 г., за да се справи с търсенето.

