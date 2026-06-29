Спешно изтеглят популярен продукт на Nutella - открити са парчета метал

Наличието на чужди тела, като метални части в храната, е сериозен риск за здравето

Компанията Ferrero спешно изтегли от пазара един от популярните си продукти, мъфинът Nutella, поради съмнение за наличие на малки метални части. Както беше обявено от Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL), има вероятност определени партиди от този продукт да съдържат малки метални частици, поради което е взето решение за незабавното им изтегляне от продажба.

Наличието на чужди тела, като метални части в храната, е сериозен риск за здравето, защото може да причини наранявания на устата и гърлото, а в тежки случаи - риск от задушаване. Изтеглянето от пазара на продукта включва само продукти от сегмента на дълбоко замразените храни, които се доставят замразени до магазините на дребно и след това се продават в отделите на пекарните след размразяване, пише Kurir.

Става дума за продукт Nutella Muffin, произведен от Ferrero Deutschland GmbH. Изтеглянето от пазара се отнася за артикули, които са били в продажба между 16 и 25 юни 2026 г., докато други продукти от тази марка не са обхванати от тази мярка.

Според Ferrero въпросните мъфини са били разпространявани и продавани главно чрез пекарни, работещи в рамките на големи супермаркети и хипермаркети. В официалното известие за изтегляне от пазара не се посочва как металните части са попаднали в продукта, но в такива ситуации най-честата причина са технически неизправности или проблеми с производствените машини.

Въпреки че производителят в изявлението си не е уточнил в кои пунктове за продажба е възможно да се извърши възстановяване на сумата, нито е предоставил подробности за обезщетението, купувачите на спорните мъфини могат да ги върнат в пункта за продажба, откъдето са ги закупили, съобщава Informer.

Компетентните институции призовават потребителите, закупили този продукт, да не го консумират при никакви условия.