Русия тества прекъсване на глобалната мрежа, докато изгражда собствен интернет

Търсенето на VPN се увеличи след началото на войната в Украйна

Смята се, че Кремъл е прекъснал достъпа до интернет в някои райони на Русия, докато продължава да изгражда своя собствена суверенна мрежа, съобщава Business Insider.

Защо Русия ограничава достъпа до интерент в Русия?

Някои уебсайтове, включително глобални новинарски уебсайтове, са недостъпни за потребителите

Руската федерална агенция за регулиране на интернет Роскомнадзор, ограничи глобалния достъп до интернет за един ден в няколко региона, така че VPN мрежите да не могат да го заобиколят.

Според съобщения в местните новини, цитирани от американския мозъчен тръст The Institute for the Study of War, Роскомандзор са провеждали тестове за по-строг контрол на достъпа до интернет в Дагестан, регион с доминиращо мюсюлманско население в южната част на страната.

Дагестанският новинарски сайт Chernovik съобщи, че хората в засегнатите региони, които също включват Чечня и Ингушетия, не са имали достъп до уебсайтове, включително YouTube, Amazon и Telegram, дори с виртуални частни мрежи или VPN, които използват криптиране, за да заобиколят публичните интернет платформи.

В изявление до „Комерсант“ през ноември Роскомнадзор каза, че целта на тестовете е да се гарантира, че руският интернет, RuNet, може да съществува извън глобалния интернет.