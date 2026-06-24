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Свят Проучване: В повечето страни извън еврозоната преобладават привържениците на еврото

Проучване: В повечето страни извън еврозоната преобладават привържениците на еврото

Свят

bTV Бизнес екип

В Румъния влизането в еврозоната намира подкрепа сред 65 на сто от гражданите

В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, показва проучване на "Евробарометър", представено днес от Европейската комисия. Най-силна подкрепа се наблюдава в Унгария, където 80 на сто от анкетираните са изразили подкрепа.

Сравнено с данни от по-ранно проучване, Унгария бележи 7 на сто ръст на твърдите привърженици и понижение на подкрепящите по принцип и онези, които са по-скоро против. С един процент (до 6 на сто) се повишава делът на твърдите противници на еврото в Унгария.

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В Румъния влизането в еврозоната намира подкрепа сред 65 на сто от гражданите, като най-силен спад се наблюдава в групата на онези, които подкрепят въвеждането на общата валута колебливо, предаде БТА. В Полша подкрепата за еврото е 43 на сто, а в Чехия - 42 на сто. В тези две държави се наблюдава най-големия дял на твърдите противници - съответно 36 и 35 на сто.

В Швеция 51 на сто са "за", 32 на сто са "по-скоро против", а 15 на сто са решително против присъединяването на тяхната страна към еврозоната. Изследването не предлага данни за Дания, която се ползва с отстъпка от общото правило, че страните от ЕС въвеждат общата валута, след като изпълнят съответните изисквания.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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