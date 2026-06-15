Плащате с карта в чужбина? Как да избегнете таксите за трансакция

Възстановяват ли се таксите?

В разгара на летния сезон и почивките, предпочитания платежен метод за повечето туристи и картата. Макар че комбинацията от кеш и карта е най-сигурният избор, много туристи разчитат изцяло на плащанията с карта. Препоръка, която можем да ви дадем е винаги следете за таксите при плащане в чужда валута. Има ли обаче начин да ги избегнем?

Какво е такса за чуждестранна трансакция?

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Преди да разнищим дали може да избегнем плащането на такса, пъррво трябва да разберем какво всъщност означава тя. Това е допълнителна такса, която кредитните карти добавят, когато купувате нещо от друга държава. Таксата обикновено е около 1% до 3% от сумата на трансакцията, обяснява Investopedia. Някои кредитни карти не начисляват тези такси. Трябва да внимавате за допълнителни разходи, като например динамично конвертиране на валута, което може да оскъпи покупките.

Как да избегнем таксите?

Най-добрият начин да избегнете таксите при пътуване е като си извадите дебитна или кредитна карта, която не начислява комисионни за трансакции и теглене на банкомат в чужбина.

Ако картата ви има такава такса, тя вероятно няма да бъде възстановена, ако я използвате в чужбина. Картите, които нямат такса за чуждестранни услуги, могат или не могат да възстановят такси, начислявани от чуждестранни банкомати. Тази информация ще бъде включена в условията на вашата кредитна карта.