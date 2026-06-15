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79.72 $/барел
Bitcoin
$65,661.7
Свят Плащате с карта в чужбина? Как да избегнете таксите за трансакция

Плащате с карта в чужбина? Как да избегнете таксите за трансакция

Свят

bTV Бизнес екип

Възстановяват ли се таксите?

В разгара на летния сезон и почивките, предпочитания платежен метод за повечето туристи и картата. Макар че комбинацията от кеш и карта е най-сигурният избор, много туристи разчитат изцяло на плащанията с карта. Препоръка, която можем да ви дадем е винаги следете за таксите при плащане в чужда валута. Има ли обаче начин да ги избегнем?

Какво е такса за чуждестранна трансакция?

Снимка: iStock

Преди да разнищим дали може да избегнем плащането на такса, пъррво трябва да разберем какво всъщност означава тя. Това е допълнителна такса, която кредитните карти добавят, когато купувате нещо от друга държава. Таксата обикновено е около 1% до 3% от сумата на трансакцията, обяснява Investopedia. Някои кредитни карти не начисляват тези такси. Трябва да внимавате за допълнителни разходи, като например динамично конвертиране на валута, което може да оскъпи покупките.

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Как да избегнем таксите?

Най-добрият начин да избегнете таксите при пътуване е като си извадите дебитна или кредитна карта, която не начислява комисионни за трансакции и теглене на банкомат в чужбина.

Ако картата ви има такава такса, тя вероятно няма да бъде възстановена, ако я използвате в чужбина. Картите, които нямат такса за чуждестранни услуги, могат или не могат да възстановят такси, начислявани от чуждестранни банкомати. Тази информация ще бъде включена в условията на вашата кредитна карта.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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