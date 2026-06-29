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Свят Не можете да работите тук, ако сте млади: Трябва да сте навършили 70 години

Не можете да работите тук, ако сте млади: Трябва да сте навършили 70 години

Свят

bTV Бизнес екип

Има специални правила за работа

Самотата и икономическата несигурност все повече засягат възрастните хора по света, а в Япония проблемът е особено остър. Всеки десети човек е над 80 години, докато почти една трета от населението е над 65 години.

Това означава над 35 милиона души в напреднала възраст, поради което все по-голям брой работодатели търсят начини да отговорят на проблемите, породени от застаряващото общество, пише порталът B92.

Примерът Япония

Един пример идва от квартал Шибуя в Токио, известен със своите младежки и модерни магазини. Там има и чаена къща, наречена G-Ča и Ba-Ča. Името е игра на думи, произлизаща от японските прякори за баби и дядовци и думата „оча“, която означава чай. Това място наема само възрастни хора.

Специални правила за експлоатация

„За да работите в тази чайна, човек трябва да е навършил 70 години. Работата се извършва по специални правила: служителите обслужват гостите, докато седнат, могат да си починат, когато се почувстват уморени, а най-важното правило е работата да е забавна“, каза пред JapanWire креативният директор на чайната Сугуру Мджоен.

Той посочи, че Япония остарява толкова бързо, че е необходимо да се изпратят идеи от този регион, където се раждат нови култури, за това как да се отговори на това предизвикателство.

„Интересът към работата е изключително голям, така че след публикуването на обявата получихме над сто кандидатури. Хората са привлечени от възможността да се свържат отново с други хора и чувството, че са полезни на общността“, казва директорът.

За да улеснят работата на по-възрастните служители, те са проектирали опростена система за поръчки в бара. „Гостите попълват формуляри на японски или английски език и могат да посочат дали искат да говорят със служителите или да се снимат с тях. Използват се ярко розови маркери, за да се улесни четенето“, посочва Мьоен.

Работници дори в напреднала възраст

Подобни инициативи не се ограничават само до тази чайна. Япония разработва политики, насочени към възрастните хора, от десетилетия и още през 1971 г. е приет Законът за стабилизиране на заетостта на възрастните хора, а промените от 2013 г. допълнително увеличиха заетостта на хората на шестдесет години.

Промените на пазара на труда водят и до нови модели на заетост. Въпреки че често се приема, че хората над 70 години са предимно самонаети в селското стопанство, горското стопанство или търговията на дребно, данните показват различна картина. От 5,4 милиона служители над 70-годишна възраст само 1,81 милиона са самонаети. Нова тенденция показва, че много от тях продължават да работят като служители и в напреднала възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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