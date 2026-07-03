Наша съседка строи първото хранилище за въглероден диоксид в Югоизточна Европа за над 1 млрд. евро

Очаква се съоръжението да съхранява до 2,8 милиона тона въглероден диоксид годишно

Гърция прави първи стъпки към превръщането си в регионален център за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Министърът на развитието Такис Теодорикакос подписа разрешителното за инсталирането на офшорната платформа „Омега“ - ключов елемент от проекта на EnEarth за постоянно подземно съхранение на въглероден диоксид в изчерпаните нефтени находища на Принос в Северна Гърция. Инвестицията се очаква да надхвърли 1 милиард евро, а строителните работи са насрочени да започнат през октомври, пише БГНЕС.

EnEarth, дъщерно дружество на Energean, разработва първото по рода си постоянно подземно съоръжение за съхранение на въглероден диоксид в Югоизточна Европа - и едва третото в ЕС, за което е издадено разрешително от подобен вид. След пълното въвеждане в експлоатация платформата „Омега“ ще може да съхранява до 2,8 милиона тона въглероден диоксид годишно, инжектиран на хиляди метри под морското дъно. Общият капацитет на находището се оценява на около 66 милиона тона. Проектът е предназначен да улавя въглеродни емисии от циментови заводи, рафинерии и други енергоемки производства - включително чрез свързани инициативи на компаниите AGET Heracles и TITAN в техни заводи в Гърция. До момента EnEarth е подписала 16 необвързващи меморандума с гръцки и европейски компании за съхранение на общо 6,12 милиона тона въглероден диоксид, сред които HELLENiQ ENERGY и Motor Oil.

Основният двигател е икономически: постепенното затягане на Системата за търговия с емисии на ЕС увеличава разходите на индустрията за въглеродни квоти. Постоянното съхранение на CO₂ предлага начин за ограничаване на тези разходи и запазване на конкурентоспособността. Според оценките на EnEarth проектът може да помогне за запазването на повече от 150 000 работни места в енергоемки сектори, допринасящи за около 32% от гръцкия износ. Включването на Принос в списъка на ЕС за проекти от общ интерес (ПОИ) осигурява достъп до европейско финансиране - EnEarth вече е получила средства от Иновационния фонд - и ускорен лицензионен режим: разрешителното беше издадено за около две седмици.

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