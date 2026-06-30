„Най-чистото село в Азия“ забранява влизането на туристи в неделя

Ето къде е то

Туризмът променя съдбата на азиатското село Моулинонг ежегодно, но след десетилетия, в които то посреща посетители, местните жители решават, че един ден в седмицата трябва да бъде само за тях. Така се стига до необичайното решение селото да затваря за туристи в неделя. Всяка събота около 1000 туристи пристигат в далечния североизток на Индия. Те се разхождат по цветните улици, снимат се на фона на безупречната чистота и проверяват дали мястото заслужава титлата си на „най-чистото село в Азия“, предава ВВС.

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От януари 2026 г. обаче черните метални порти на единствения път към селото се заключват и охраняват веднъж седмично. Жителите вземат решението да забранят еднодневните туристически посещения в неделя, като така отказват не само туристи, но и част от приходите, които те носят. Основната причина според тях е нуждата да се върнат към „истинския селски живот“.

С какво е известно селото?

Моулинонг, разположено близо до границата с Бангладеш в щата Мегхалая, става популярно след като през 2003 г. списание „Discover India“ го обявява за най-чистото село в Азия. В селото чистотата е част от културата – децата се учат да подреждат от малки, а всяка сутрин почистват улиците преди училище. Местните събират и управляват биоразградимите отпадъци и поддържат обществените пространства подредени.

Снимка: Getty Images / iStock

След националната кампания „Чиста Индия“ през 2014 г. селото получава още по-голяма популярност. Жителите започват да развиват туризъм – отварят къщи за гости и ресторанти, изграждат паркинг със сергии за сувенири и чай, обслужвайки постоянния поток от туристически микробуси. Според местните обаче, след две десетилетия посещения и на фона на социалните мрежи, е било необходимо пренастройване, което води до решението за неделната забрана, включително за да могат хората спокойно да посещават църква.

Местните жители и представители на селския комитет обясняват, че мярката цели запазване на културната идентичност, дисциплината и религиозния ритъм на общността. Част от жителите подкрепят решението, като посочват, че неделята е време за църква, семейство и почивка, а присъствието на туристи би нарушило това. Така Моулинонг остава отворено за посетители шест дни в седмицата, а на седмия ден се връща изцяло на своите жители.