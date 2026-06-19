Надеждите за спиране на огъня между Израел и „Хизбула“ натиснаха цените на петрола надолу

Сортът Brent от Северно море се котира за 79,02 долара за барел

Петролните котировки се понижиха, след като високопоставен американски представител съобщи, че Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" са се споразумели за прекратяване на огъня, влизащо в сила в 16:00 ч. (и българско) време, предаде Си Ен Би Си.

Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, отстъпи под прага от 80 долара и се котира за 79,02 долара за барел, заличавайки поскъпването, отчетено по-рано в сесията, предаде БТА.

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през юли поевтиняха с 0,8 на сто до 75,96 долара за барел.

И двата референтни сорта са напът да отбележат седмична загуба от около 8 на сто.

Съобщението бе направено малко, след като преговорите между САЩ и Иран в Швейцария бяха внезапно прекратени, което подчерта продължаващата несигурност относно усилията за превръщането на временното споразумение в трайно мирно споразумение.