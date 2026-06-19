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Свят Надеждите за спиране на огъня между Израел и „Хизбула“ натиснаха цените на петрола надолу

Надеждите за спиране на огъня между Израел и „Хизбула“ натиснаха цените на петрола надолу

Свят

bTV Бизнес екип

Сортът Brent от Северно море се котира за 79,02 долара за барел

Петролните котировки се понижиха, след като високопоставен американски представител съобщи, че Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" са се споразумели за прекратяване на огъня, влизащо в сила в 16:00 ч. (и българско) време, предаде Си Ен Би Си. 

Сортът Brent от Северно море, който е референтен за Европа, отстъпи под прага от 80 долара и се котира за 79,02 долара за барел, заличавайки поскъпването, отчетено по-рано в сесията, предаде БТА. 

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през юли поевтиняха с 0,8 на сто до 75,96 долара за барел.

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И двата референтни сорта са напът да отбележат седмична загуба от около 8 на сто. 

Съобщението бе направено малко, след като преговорите между САЩ и Иран в Швейцария бяха внезапно прекратени, което подчерта продължаващата несигурност относно усилията за превръщането на временното споразумение в трайно мирно споразумение. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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