Над 50 000 км с частен самолет: Президентът на ФИФА следва Мондиала от стадион на стадион

Турнирът ще генерира около 9 милиона тона въглероден диоксид, като приблизително 7,7 милиона тона ще бъдат резултат от въздушния транспорт

Президентът на ФИФА Джани Инфантино посещава по два мача на ден от Световното първенство, когато програмата му позволява, въпреки огромните разстояния между домакините САЩ, Канада и Мексико. За придвижването си той използва частен самолет, осигурен от Qatar Airways като част от спонсорското партньорство с ФИФА. След откриващия двубой в Мексико Сити Инфантино веднага отпътува за Гуадалахара, а в следващите дни последователно присъства на срещи в Лос Анджелис, Сан Франциско, Ванкувър и отново Лос Анджелис. Единственият ден без мач за него беше неделя, когато беше домакин на среща на върха на ФИФА в Маями с представители на всичките 211 национални федерации.

От ФИФА потвърждават, че президентът ще се стреми да гледа по два двубоя дневно през по-голямата част от турнира, въпреки натоварения график. За разлика от Мондиал 2022 в Катар, където успя да присъства на почти всички 64 мача заради малките разстояния между стадионите, сега шампионатът се провежда в три държави, четири часови зони и на 16 стадиона, разположени на до 2800 мили един от друг. Очаква се Инфантино да измине повече километри от всеки друг участник в турнира.

Огромните разстояния превръщат Световното първенство през 2026 г. в най-замърсяващото досега, според Института за нови метеорологични условия. Организацията изчислява, че турнирът ще генерира около 9 милиона тона въглероден диоксид, като приблизително 7,7 милиона тона ще бъдат резултат от въздушния транспорт – над четири пъти повече в сравнение със средното за световните първенства между 2010 и 2022 година, предава Sporting.

Според проучване на Sporting Intelligence, само по време на груповата фаза Инфантино е прелетял над 50 000 километра с частен самолет – повече от една обиколка на Земята. Маршрутът му включва десетки полети между Мексико Сити, Гуадалахара, Лос Анджелис, Санта Клара, Ванкувър, Маями, Сиатъл, Канзас Сити, Хюстън, Бостън и Филаделфия, като често посещава по два мача в рамките на един ден. Частният самолет е предоставен от Qatar Executive – подразделение на Qatar Airways.

Използването на частни самолети от Инфантино предизвиква критики още от първите му месеци като президент на ФИФА през 2016 г. По време на настоящия турнир той се среща и с редица противоречиви футболни ръководители, сред които президентът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, аржентинският функционер Клаудио Тапия и президентът на Бразилската футболна конфедерация Самир Шауд, които през последните години са били обект на различни разследвания и обвинения.