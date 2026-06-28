Лионел Меси с нов рекорд на Световното: Как успя да стане милиардер?

Аржентинецът за пореден път пренаписа историята на световния футбол

Той отново го направи!

Лионел Меси успява да вкара 19 гола на световни първенства, 6 на Мондиал 2026. Той става първият в историята, който бележи в седем поредни мача на Световно. А любопитното е, че този път започна от скамейката, защото Аржентина така или иначе си бе гарантирала първото място в групата.

Днес целият свят е в краката му, а брандът „Меси“ струва милиарди. Тази приказка за абсолютен успех обаче не започна в лукс, а с тежки лишения и огромно напрежение. Зад блясъка на настоящия милиардер се крие една вдъхновяваща история за воля, икономически нюх и гениалност, която промени спорта завинаги..

Снимка: Reuters

Представете си едно 13-годишно момче от работническо семейство в Росарио, Аржентина. Момче, диагностицирано с дефицит на растежния хормон, чието бъдеще във футбола виси на косъм, защото семейството му не може да си позволи скъпото лечение.

Днес това момче е на 38 години, притежава осем награди „Златна топка“, световна титла от Катар 2022 и току-що влезе в един изключително ексклузивен клуб. Лионел Меси официално е милиардер, докато все още е активен спортист.

Според последните изчисления на Forbes, нетното състояние на аржентинския гений е достигнало 1,1 милиарда долара. С това той се нарежда сред едва четиримата атлети в историята, постигнали този финансов връх по време на състезателната си кариера – компания, в която изпъкват още Леброн Джеймс, Тайгър Уудс и вечният му съперник Кристиано Роналдо.

Пътят през тръните до златния трофей

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В продължение на години Меси носеше на раменете си тежкия товар на съмненията. Може ли да върне Аржентина на световния връх за първи път от ерата на Марадона през 1986 г.? Отговорът дойде в онази магическа вечер през декември 2022 г. в Доха. Меси не просто вдигна трофея, той изигра мача на живота си срещу Франция и затвори устите на критиците завинаги.

Но след еуфорията дойде нов въпрос под напрежение: накъде сега?

Когато договорът му с Пари Сен Жермен изтече, пред Меси се откри златна възможност да последва Роналдо в Саудитска Арабия срещу умопомрачителните 400 милиона долара на година. Вместо това Лео избра емоцията, семейния уют и новото предизвикателство – Съединените щати.

„Той се отказа от астрономически гарантирани суми, за да прегърне Американската мечта.“

Американската приказка на Интер Маями

Снимка: Reuters

Меси избра да заиграе в американската MLS за отбора на Интер Маями, собственост на Хосе Мас и Дейвид Бекъм (който наскоро също стана милиардер, но цели 13 години след края на кариерата си).

Макар на терена в САЩ Меси да печели „скромните“ за неговите стандарти 70 милиона долара на сезон (плюс още толкова от спонсори), истинският му гений се крие в бизнес нюха. Привличането му в Маями се оказа икономическо чудо:

Ръст на клуба: Стойността на Интер Маями скочи от 600 милиона долара до рекордните 1,35 милиарда долара за три години.

Шампионски дух: Отборът се изкачи от дъното на таблицата до шампион на MLS през 2025 г.

Дялово участие: В договора на Меси е заложена опция за придобиване на акции в клуба след пенсионирането му – ход, който гарантира, че богатството му ще продължи да расте лавинообразно.

Като добавим доживотния му договор с Adidas, партньорствата с брандове като Mastercard и Lay's, както и веригата му от бутикови хотели MiM Hotels, общите приходи в кариерата на Лео надхвърлят 1,8 милиарда долара преди данъци. И макар през 2016 г. той и баща му да преминаха през горчивия епизод с делата за укриване на данъци в Испания, днес Меси е по-стабилен от всякога.

Краят на историята? Все още не.

Снимка: gettyimages.com

На 24 юни Меси навърши 39 години. Мнозина на неговата възраст вече се наслаждават на заслужена почивка, но не и той. Настоящият двукратен MVP на MLS наскоро удължи договора си с Интер Маями с още три години.

И въпреки че е милиардер с бизнес империя, когато стъпи на зелената трева, той си остава онова малко момче от Росарио, което просто обича играта.