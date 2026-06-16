Миксиращ пулт, собственост на Джордж Майкъл, бе купен в английско село

Идеята на Шортър е пултът да бъде използван от музиканти, които нямат възможност да си позволят студийно време

Миксиращ пулт, който е принадлежал на Джордж Майкъл, е бил закупен от човек, който не е знаел, че устройството е било част от собствеността на певеца, съобщава BBC. В момента пултът се намира в английското графство Шропшър, в звукозаписното студио на новия му собственик, а от фондация „Джордж Майкъл“ са отправили покана към него да посети родния дом на изпълнителя в Ийст Финчли, Мидълсекс, Англия, цитира БНР.

Антъни Шортър купил пулта от човек, който се нуждаел от средства за самолетен билет. След покупката той го занесъл за ремонт, където техник го информирал, че придобивката е принадлежала на Джордж Майкъл.

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В интервю за Би Би Си Шортър казва: „Притежавам касовата бележка от Джордж Майкъл, който първоначално е купил пулта, така че сега в студиото ни има толкова много история.“

Миксиращият пулт е бил съхраняван на склад в продължение на около година, заедно с две китари, подписани от членове на групите UB40 и The Kinks. Антъни Шортър е продуцент и създател на звукозаписното студио „Moose Records“. Той е израснал с музика, тъй като баща му Робърт Шортър е бил барабанист в популярната през 60-те години група Spencer Davis Group.

Идеята на Шортър е пултът да бъде използван от музиканти, които нямат възможност да си позволят студийно време. Заедно с колегата си Джеймс Ревит те ежегодно получават финансова подкрепа от Съвета по изкуствата, с която подпомагат млади изпълнители без средства да издадат албум. Двамата се надяват и тази година да получат финансиране, за да продължат инициативата си.

Пултът вече е поставен на почетно място в студиото в Шропшър, а стените са украсени със снимки на Джордж Майкъл в знак на уважение. Засега устройството не е използвано, но съвсем скоро се очаква да влезе в употреба за записи на песни, създадени от новия му собственик.