Крал Чарлз сложи край на вековна тайна: Ето колко плаща на хазната

Защо данъчната декларация на крал Чарлз предизвика толкова голям интерес?

Крал Чарлз III стана първият управляващ британски монарх, който публично разкри колко данъци плаща, с което наруши вековната традиция на финансова секретност в британската монархия. Обявените от Бъкингамския дворец данни хвърлят светлина върху част от личните финанси на краля, но същевременно оставят редица въпроси без отговор, пише Euronews.

Според публикуваната информация Чарлз III е внесъл 12,9 млн. паунда (около 15 млн. евро) данъци през финансовата 2024/2025 година. Това е първият случай, в който управляващ британски монарх оповестява подобна информация, а сумата вероятно го нарежда сред най-големите данъкоплатци във Великобритания.

От двореца посочват, че решението за публикуването на данните е взето по желание на самия крал като част от усилията за по-голяма прозрачност. Разкрито беше още, че през предходната финансова година той е платил 11,7 млн. паунда данъци, а от възкачването си на трона през септември 2022 г. общата внесена сума надхвърля 30 млн. паунда.

За първи път личната си данъчна информация публикува и принцът на Уелс Уилям. След като наследи титлата от баща си, той доброволно е платил над 20 млн. паунда данъци.

Доброволно плащане на данъци

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Особеното в случая е, че британският монарх няма законово задължение да плаща голяма част от тези данъци. Суверенът е освободен от данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби, както и от данък върху наследството при прехвърляне на активи между двама монарси – освобождаване, въведено със споразумение от 1993 г.

Въпреки това Чарлз III доброволно плаща данък върху доходите и капиталовите печалби, следвайки практиката, въведена от покойната кралица Елизабет II.

Откъде идват приходите на краля?

По-голямата част от личните доходи на Чарлз III идват от херцогство Ланкастър – историческо имение с обширни земеделски земи, търговски имоти и инвестиции, оценявано на стотици милиони паунда. Само през последната финансова година то е донесло около 25 млн. паунда приходи на монарха.

Допълнителни средства постъпват от частните му имения Балморал и Сандрингам, както и от лични инвестиции.

Повече прозрачност, но и повече въпроси

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Публикуването на данъчните данни идва в момент, когато кралското семейство е под засилен обществен натиск да разкрие повече информация за финансите си. Решението съвпада и с други стъпки за модернизиране на монархията, сред които обявяването, че Чарлз III няма да се премести да живее в Бъкингамския дворец след приключването на ремонта му на стойност 369 млн. паунда.

Въпреки това критиките не закъсняха. Според Греъм Смит, ръководител на антимонархическата организация „Република“, публикуваната сума сама по себе си не е достатъчна, тъй като липсва подробна информация за реалните доходи и активи на краля.

Скептицизмът се засилва и от размера на публичното финансиране, което получава монархията. Очаква се финансираният от данъкоплатците Суверенен грант да достигне 137,9 млн. паунда през 2026/2027 г., преди впоследствие да бъде намален до около 100 млн. паунда годишно.

Исторически прецедент

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Независимо от критиките, публикуването на данъчната информация остава безпрецедентен момент в историята на британската монархия. За първи път обществото получава официална информация колко данъци доброволно плаща управляващият монарх.

Макар че този ход представлява значителна крачка към по-голяма прозрачност, пълната картина на богатството и финансовите активи на кралското семейство продължава да остава извън общественото полезрение.