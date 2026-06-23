Как едно LinkedIn съобщение изведе Роберто Лопеш до световния футбол?

Той е част от националния отбол на Кабо Верде

Кабо Верде стартира на Световното първенство, като записва нулево равенство 0:0 срещу Испания и равенство 2:2 срещу Уругвай. Сред играчите, допринесли за този впечатляващ пробив, е и Роберто Лопес, който преминава необичаен път до националния отбор.

Роберто Лопеш от Кабо Верде работел в банка, когато получил неочаквано съобщение в LinkedIn с покана да играе футбол. Първоначално той го приел за спам и го игнорирал, без да подозира, че това съобщение ще промени живота му. Седем години по-късно той вече е част от националния отбор на Кабо Верде и участва на Световното първенство.

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По това време Лопеш, известен като „Пико“, работел в банка в Дъблин, докато играел футбол на непълен работен ден за ирландския клуб „Шамрок Роувърс“. Роден от ирландска майка и баща от Кабо Верде, той бил открит от треньора на националния отбор Руи Агуас, който търсел играчи с подходящи корени, за да подсили състава на малката западноафриканска държава, предава Fortune.

Девет месеца по-късно Агуас отново се свързал с него, този път на английски, и го попитал дали е видял предишното съобщение. Лопеш споделя, че превел текста чрез Google Translate, където разбрал, че става дума за възможност да се присъедини към националния отбор на Кабо Верде. Той веднага приел предложението и заявил, че би искал да бъде част от отбора.

Снимка: Getty Images / iStock

Само три седмици по-късно, след като успял да уреди нужните документи като акт за раждане и паспорт чрез баща си, Лопеш вече пътувал със самолет за своя дебют срещу Того. Така започнала международната му кариера, която постепенно го превърнала в основен играч на националния отбор. Той признава, че напускането на сигурната работа в банката за футбола е било рисковано решение, тъй като по онова време нямало гаранции за професионална кариера. Въпреки това той избрал да последва шанса, който му се е открил, и по-късно описва избора си като повратен момент.