Историята на кораба, заседнал в Суецкия канал, който спря 12% от световната търговия

Контейнеровозът се превърна в символ на безпокойството от ерата на COVID-19

Ever Given, един от най-големите контейнеровози в света, излезе извън контрол през март 2021 г., блъсна се в бреговете на Суецкия канал и блокира водния път. С размерите на Емпайър Стейт Билдинг, той спря търговия на стойност повече от 5 милиарда долара за всеки от шестте дни, през които каналът е бил блокиран.

Корабът се превърна в символ на безпокойството от ерата на COVID, когато пандемията навлезе във втората си година.

„Ние всички сме, по свой малък начин, този кораб“, написа един човек в социалните медии.

Въпреки всичко, с отстраняването с помощта на влекачи и необичайно висок прилив, създаден от пълнолунието, корабът беше изместен. За времето, в което той остана неподвижен, близо 400 кораба бяха блокирани в очакване почти седмица, за да преминат, казва The New York Times.

След като корабът е освободен, той е задържан в Египет в продължение на три месеца поради финансов спор между египетските власти и неговия собственик. Египетските власти най-накрая разрешиха освобождаването на кораба, след като неговият собственик, японската компания Shoei Kisen Kaisha, и застрахователите се съгласиха да платят неразкрита сума като споразумение за спасителната операция. Хората, които управляват Суецкия канал, каза, че това е струвало на Египет до 90 милиона долара загубени приходи от такси, тъй като корабите са чакали да преминат през блокирания канал или са поели по други маршрути.

Суецкият канал е един от най-важните търговски пътища в света, като от там се придвижва около 12% от световната търговия. След като Ever Given беше освободен, Египет каза, че ще разшири най-тесния проход на канала, където корабът е изгубил контрол при силен вятър и лоша видимост. През декември Ройтерс съобщи, че Египет е добавил приток близо до южния край на канала, който ще увеличи капацитета му с допълнителни шест до осем кораба дневно.

Ever Given най-накрая стигна до местоназначението си в Ротердам, Холандия, четири месеца след като заседна, като най-накрая достави забавения си товар. Този товар включва някои нетрайни и сезонни стоки, които вероятно са били изхвърлени или продадени на търг, според The ​​Maritime Executive. След това корабът продължи към Китай за ремонт.

Правните спорове за това кои компании трябва да поемат разходите за закъсненията, причинени от заземяването на Ever Given, продължиха години. Maersk, най-голямата в света компания за контейнерни превози, заведе дело за 45 милиона долара срещу собственика на Ever Given и неговия тайвански оператор Evergreen Marine. Делото е уредено извън съда през 2023 г., според ShippingWatch, датско търговско издание. Условията не бяха оповестени и говорител на Maersk отказа коментар.

През последните четири години Ever Given прекоси земното кълбо, насочвайки се между Далечния изток и Северна Европа по маршрут, който, да, включва и преминаване през Суецкия канал.

