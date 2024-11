Финансисти очакват Тръмп да даде тласък на банковите сделки в САЩ

Те прогнозират значителни печалби, ако бъдат облекчени капиталовите изисквания към банките

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом може да даде тласък на сливанията и придобиванията на банки. Около това мнение се обединиха главни изпълнителни директори на финансови компании и анализатори на банкова конференция в Ню Йорк.

Участниците във форума очакват бъдещата президентска администрация на Тръмп да назначи представители в регулаторните институции, които са по-склонни да дадат зелена светлина на големи по мащаб сделки в американския банков сектор, съобщава БТА. Те прогнозират значителни печалби, ако тези регулаторни органи облекчат капиталовите изисквания, на които трябва да отговарят банките в САЩ и им позволят по-лесно да сключват сделки, свързани с придобиване на активи.

Регулаторите в САЩ трябва да позволяват и на по-големите регионални банки да придобиват други компании от банковия сектор и да увеличават своите активи. По този начин и банковите гиганти в САЩ ще бъдат изправени пред по-сериозна конкуренция, което ще се отрази положително на сектора, посочват експерти.

"Ако не предприемем нищо, пазарът ще бъде доминиран от четири наистина големи банки, които ще стават дори по-големи". Това посочва Том Мишоу, който е президент и главен изпълнителен директор на инвестиционната банка Keefe, Bruyette & Woods.

Една сделка може да се окаже важен знак за готовността на бъдещата администрация на Тръмп да облекчи сливанията и придобиванията в банковия сектор. Регулаторните органи трябва да се произнесат по споразумението, съгласно което банковата група Capital One Financial Group придобива компанията за финансови услуги Discover Financial за 35,3 млрд. долара.