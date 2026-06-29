Европейска държава въвежда месечен влаков билет за 49 евро

Всеки, който закупи абонамента до 30 юни, може да пътува без ограничения извън пиковите часове

Тази лятна железопътна оферта прави опознаването на Холандия по-лесно и по-щадящо за бюджета, като същевременно се вписва в нарастващата тенденция на „бавни пътувания“, при която туристите прекарват повече време на едно място и се потапят в местната култура.

След като Холандия въведе достъпен летен абонамент за влак, който предлага неограничено пътуване из страната извън пиковите часове, през уикендите и официалните празници за 49 евро на месец, той се очертава като удобен вариант за този тип туризъм. Схемата, наречена NS Flex Dal Vrij, е създадена от Nederlandse Spoorwegen (NS) – националния железопътен оператор – в сътрудничество с правителството.

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Програмата осигурява неограничени пътувания в рамките на страната за 49 евро месечно за период до два месеца, като стандартната месечна цена обикновено е 127,95 евро. Според оператора всеки, който закупи абонамента до 30 юни, може да пътува без ограничения извън пиковите часове, като от Гронинген до Миделбург и от Маастрихт до Ден Хелдер страната е лесно достъпна за пътешествениците.

Железопътната мрежа включва около 400 гари, много от които имат историческа стойност, като Харлем Сентръл и Лайден. По-големите гари като тези в Амстердам и Утрехт предлагат модерни удобства, включително USB зарядни устройства, информационни дигитални табла с новини и разписания, както и безплатен Wi-Fi.

Абонаментът NS Flex Dal Vrij е валиден за пътувания извън пиковите часове – от понеделник до петък между 9:00 и 16:00 ч. и между 18:30 и 6:30 ч., както и през уикендите от петък 18:30 до понеделник 4:00 ч. С изключение на влаковете Eurostar, той важи за всички национални оператори, позволявайки бързи връзки като Амстердам–Утрехт за около 30 минути или до Хага за около 50 минути. След пристигане пътниците могат да продължат с автобус, трамвай, метро или велосипед, според стандартните тарифи и предпочитания.

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Подобни изгодни предложения има и в други европейски държави. В Германия Deutsche Bahn предлага промоционални билети в последния момент от 6,99 евро за междуградски влакове, докато в Испания Renfe предлага Spain Rail Pass за гъвкаво пътуване с високоскоростни и регионални влакове. Във Великобритания BritRail Great Britain Pass позволява неограничени пътувания из Англия, Шотландия и Уелс, като цените започват от около 141 евро.