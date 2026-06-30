ЕС премахва митата върху американски стоки от утре

Регламентът ще се прилага от 1 юли до 31 декември 2029 г.

Търговското споразумение, сключено със Съединените щати миналата година, което ще премахне вносните мита за много американски стоки, ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли, се посочва в официално регулаторно заявление на ЕС, цитирано от Ройтерс.



Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага от 1 юли до 31 декември 2029 г.



"Когато е уместно, Комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент", се добавя в регулаторното заявление, цитирано от БНР.

Съгласно споразумението, ЕС се съгласи да премахне вносните мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. То също така ще удължи безмитния внос на американски омари - мини-сделка, сключена с Тръмп по време на първия му мандат като президент.



Законодателството на ЕС изтича в края на 2029 г. и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва Ройтерс.

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