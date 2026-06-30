×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1406 BGN
Петрол
72.99 $/барел
Bitcoin
$59,419.3
Последвайте ни
1 USD
1.1406 BGN
Петрол
72.99 $/барел
Bitcoin
$59,419.3
Свят ЕС премахва митата върху американски стоки от утре

ЕС премахва митата върху американски стоки от утре

Свят

bTV Бизнес екип

Регламентът ще се прилага от 1 юли до 31 декември 2029 г.

Търговското споразумение, сключено със Съединените щати миналата година, което ще премахне вносните мита за много американски стоки, ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли, се посочва в официално регулаторно заявление на ЕС, цитирано от Ройтерс.

Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага от 1 юли до 31 декември 2029 г.

"Когато е уместно, Комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент", се добавя в регулаторното заявление, цитирано от БНР.

Един от най-богатите градове в света въвежда 4-дневна работна седмица

Съгласно споразумението, ЕС се съгласи да премахне вносните мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. То също така ще удължи безмитния внос на американски омари - мини-сделка, сключена с Тръмп по време на първия му мандат като президент.

Законодателството на ЕС изтича в края на 2029 г. и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва Ройтерс.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Гърция вече не е евтина: колко струва чадърът, кафето и вечерята това лято?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

По-малко отпадъци, по-ниски разходи: Как разхищението на храна изпразва портфейла ни?
Стефани Боова

Стефани Боова

Повечето онлайн магазини губят пари, без да го осъзнават – какви са причините, според Димитър Денев?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата