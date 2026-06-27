Експертите споделят най-добрите съвети за възстановяване след пътуване

Какво означава терминт "джетлаг" при пътуване?

Смяната на часовите зони може сериозно да повлияе на всяко пътуване, но експертите са категорични, че добрата подготовка преди, по време и след полета може значително да улесни адаптацията. Независимо дали пътувате по работа или за удоволствие, джетлагът често е сред най-неприятните последици от дългите полети.

Преминаването през няколко часови зони нарушава естествения циркаден ритъм на организма. Това често води до умора, проблеми със съня, затруднена концентрация и усещане за отпадналост точно когато човек иска да се наслади максимално на престоя си. Колкото повече часови зони се преминават, толкова по-осезаеми могат да бъдат симптомите, предава Еuronews.

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Специалистите по съня посочват, че макар умората да не може напълно да бъде избегната, има доказани методи за ограничаване на нейното влияние. Сред тях са постепенното изместване на режима на сън преди отпътуване, правилното излагане на дневна светлина, добрата хидратация и съобразяването на храненията с местното време на дестинацията. Някои авиокомпании вече предлагат и специални уелнес програми на борда, насочени към по-лесно преодоляване на ефектите от дългите полети.

Какво е джетлаг?

Джетлагът представлява временно разстройство на вътрешния биологичен часовник, което възниква при бързо преминаване през различни часови пояси. Макар часовникът да може веднага да бъде настроен на местното време, на организма са му необходими дни, за да се приспособи към новия цикъл ден-нощ. Освен умора и безсъние, често се наблюдават раздразнителност, храносмилателни проблеми и намалена бдителност.

За да се намалят ефектите от часовата разлика, експертите препоръчват няколко лесни стъпки. Добре е графикът за сън и хранене да се коригира постепенно още преди пътуването, да се спят поне седем часа в дните преди полета и да се поддържа добра хидратация. По време на полета е препоръчително сънят да бъде съобразен с времето на дестинацията, а часовникът да се настрои веднага след качването на борда. Ограничаването на алкохола и кофеина също може да помогне.

Лекарите съветват още пътниците да се движат редовно в самолета, да използват компресионни чорапи при дълги полети и да прекарват повече време на естествена дневна светлина след пристигането си. Избягването на продължителни дневни дрямки и придържането към местното време за сън ускоряват адаптацията. Съществуват и специализирани приложения, които изготвят персонализирани планове за справяне с джетлага според маршрута и навиците на всеки пътник.