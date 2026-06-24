ЕК иска да намали административната и данъчната тежест за фирмите с 8 млрд. евро годишно

Целта е повишаване на конкурентоспособността на европейските компании

Европейската комисия предложи днес пакет от реформи в корпоративното данъчно облагане, които се очаква да спестяват на компаниите около 8 млрд. евро годишно, съобщи Франс прес. Пакетът се състои от две предложения - „Омнибус“ в областта на данъчното облагане и преработения текст на Директивата относно административното сътрудничество (ДАС).

Мерките са част от по-широка политика за регулаторно и административно опростяване, провеждана от Брюксел през последните две години с цел повишаване на конкурентоспособността на европейските компании, уточнява АФП.

Сред предложените промени е премахването на удържането на данък при източника върху всички трансгранични плащания на дивиденти, лихви и лицензионни възнаграждения между компании в рамките на ЕС.

Според Еврокомисията тези мерки би трябвало да спестят на бизнеса общо 8 милиарда евро годишно, включително и 3,3 милиарда евро за административни разходи, предаде БТА.

С „Омнибус“ относно прякото данъчно облагане се въвежда освобождаване от данък, удържан при източника, за всички трансгранични плащания на дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между дружества в ЕС. Мярката ще улесни финансирането, инвестициите и конкурентоспособността и ще доведе до икономии и ползи за данъкоплатците в ЕС в размер на 5,3 милиарда евро годишно.

Предложението за преработване на ДАС цели да опрости европейската правна рамка за пряко данъчно облагане. Предложението обединява ДАС и осемте ѝ изменения в единен правен текст. С преработения акт се увеличава прагът за докладване за онлайн продажбите на стоки, като се премахват задълженията за докладване за над 10 милиона частни продавачи, особено за стоки втора употреба. Тази мярка води до икономии на разходи за привеждане в съответствие в размер на 678 милиона евро за цифровите платформи.

„Навсякъде компаниите настояват за по-опростена, по-бърза и по-интелигентна регулаторна среда, която да им позволи да се развиват и да бъдат по-конкурентоспособни на световната сцена. Затова днес представяме амбициозен пакет от мерки“, заяви днес заместник-председателят на ЕК и еврокомисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от АФП.

Предложенията включват и преразглеждане на европейската директива срещу данъчните измами, което поражда опасения сред някои неправителствени организации.

„Не правим компромис по съществените въпроси, като запазваме ключовите гаранции срещу укриване и данъчни измами“, заяви Вопке Хукстра, еврокомисар по въпросите на климата.

От неправителствената организация „Оксфам“ (Oxfam) разкритикуваха инициативата. Според нея при рекордни печалби на компаниите и нарастващи неравенства по-скоро е необходимо най-големите корпорации да поемат по-голяма данъчна тежест, вместо да получават данъчни облекчения.

„Докато печалбите на компаниите достигат рекордни нива и неравенствата нарастват, след десетилетия на надпревара към все по-ниско корпоративно облагане, най-добрият отговор би бил да се гарантира, че тези, които печелят най-много, допринасят повече от останалите, вместо да се раздават данъчни облекчения на големите компании“, заяви Жулиен Дезидерио, експерт и политически съветник по въпросите на данъчната справедливост и неравенството в „Оксфам“ в Белгия.

Предстои да се види как страните от ЕС ще се отнесат към предложенията, като част от тях изискват единодушно одобрение от всички 27 държави членки, за да влязат в сила, уточнява АФП.

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