5 книги, които Уорън Бъфет препоръчва

„Четете по 500 страници всеки ден“, казва той

Ако искате да бъдете по-умни и по-успешни, във ваш интерес e да приемете някои съвети от Уорън Бъфет.

"Четете по 500 страници всеки ден", казна главният изпълнителен директор на Berkshire Hathaway на група студенти по MBA в Columbia Business School през 2000 г. „Така работи знанието. То се натрупва като сложна лихва. Всички вие можете да го направите, но гарантирам, че не много от вас ще го направят.

Ето пет книги, които, кпоред Бъфет, задължително трябва да се прочетат.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

1. Алманахът на бедния Чарли: Остроумието и мъдростта на Чарлз Т. Мънгър

Снимка: Amazon

Оригиналното заглавие на книгата е Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger. Тази книга предлага съкровищница от финансова мъдрост под формата на речи и есета, написани от Чарли Мънгър, дългогодишен бизнес партньор на Бъфет и вицепрезидент на Berkshire.

Ако се наслаждавате на уникалното чувство за хумор, остроумието и проницателността на Бъфет, със сигурност трябва да прочетете „Алманах на бедния Чарли“.

2. Интелигентният инвеститор, Бенджамин Греъм

Снимка: Amazon

Бъфет не веднъж е хвалил книгата "Интелигентния инвеститор".

„В ранните си дни аз също се радвах, когато пазарът се покачи. След това прочетох осма глава от „Интелигентният инвеститор“ на Бен Греъм, главата, която се занимава с това как инвеститорите трябва да гледат на колебанията в цените на акциите“, пише той в писмото си от 2011 г. „Махнах розовите очила, а ниските цени ми станаха приятели. Вземането на тази книга беше един от най-щастливите моменти в живота ми.

Милиардерът инвеститор я спомена отново през 2013 г .:

„От всички инвестиции, които някога съм правил, купуването на книгата на Бен беше най-доброто (с изключение на закупуването ми на два брачни свидетелства). За разлика от тях, идеите на Бен бяха обяснени логично в елегантна, лесна за разбиране проза (без гръцки букви или сложни формули).“

3. MiTek: Глобална история на успеха, 1981-2011, Джим Хийли

Може да нямате много късмет при намирането на тази книга на български. MiTek Industries, доставчик на инженерни продукти за строителството, е известен като едно от много успешните дъщерни дружества на Berkshire. Тази книга разказва историята за това как MiTek, която стартира като малка фирма от Средния запад през 1955 г., премина от ръба на финансов колапс до превръщането си в доминиращ доставчик в своята индустрия.

4. Няколко урока за инвеститори и мениджъри от Уорън Бъфет

Снимка: Amazon

Това е кратка и лесн за четени книга, която е насочена към мениджъри и инвеститори, които искат да попият вечната мъдрост от Оракула на Омаха. Със собствените си думи Бъфет обяснява как да мислим за важни теми като бизнес оценка, черти на добри и лоши бизнеси, придобивания и техните капани, как да намалим риска, корпоративното управление и значението на доверието.

По същество „обобщава това, което Чарли и аз сме казвали през годините в годишни доклади и на годишни срещи“, пише той през 2011 г.

5. Работата за мен е забавление. Уорън Бъфет практически за всичко, Карол Дж. Лумис

Снимка: Amazon

В писмото си от 2012 г. Бъфет поздрави Карол Лумис, бивш главен редактор в списание Fortune и автор на Работата за мен е забавление. Тя „беше безценна за мен при редактирането на това писмо от 1977 г. насам“, пише той.

Лумис предлага на читателите прозрения за инвестиционните стратегии на Бъфет, заедно с неговата мъдрост относно управлението, филантропията, обществената политика и дори родителството. В една от главите е включено и есе от 1996 г. на съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, описващо ранните му впечатления от Бъфет, когато са започнали близкото си приятелство.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN