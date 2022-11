Собственикът на ONA: Отговорили сме на мейла на Илон Мъск за резервация

Шумът около идването му в България започна след туит със снимка на Белоградчишките скали

"Отговорили сме на мейла за резервация от страна на Илон Мъск", каза собственикът на ресторанта в България, който разпространи информация, че изпълнителният директор на SpaceX и Tesla ще посети страната ни.

За businessnovinite.bg той каза, че за момента новината е истина и когато всичко е финализирано, ще разпространи официално съобщение по въпроса. За момента комуникацията е прехвърлена към Общинския съвет.

Снимка: facebook/Ona

Ресторантът публикува запитване от страна на служител на Илон Мъск, в който е описано, че милирдерът и служители от компанията му планират посещение през април 2023 г. в България.

Снимка: bTV

Шумът около идването му в България започна след като той сподели туит със снимка на Белоградчишките скали на фотографа Владислав Терзийски, под която беше описано „Pretty sure that was in Elden Ring“ („Бях сигурен, че това е в Elden Ring”).