Днес е последният ден да обмените левовете си безплатно

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Важно за криптоинвеститорите: От 1 юли настъпват промени
Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?
Какви ще са таксите?
Днес е последният ден, в който може да обмените левовете си в евро без такси във всички търговски банки и пощи. Утре обмяната ще се извърша срещу съответните такси, които банките назначат, според закона, пи
"Български пощи" от утре въвеждат такси - в зависимост от размера на сумата. До 1000 лв. - 6 евро, а над 10 000 лева - 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна - без такси. През май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обръщение. Около 2 млрд. лева все още извън касите на БНБ.
Изчислението се извършва при прилагане на фиксирания валутен курс на българския лев към еврото – 1 EUR = 1.95583 BGN и закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Колко лицензирани доставчици на криптоуслуги има в България?
Осъвременяването е със 7,8%
„Много често проблемът не е в рекламата. Проблемът е това, което се случва след клика“, обясни изпълнителен директор на дигиталната агенция SEOMAX - Димитър Денев