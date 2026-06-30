Днес е последният ден да обмените левовете си безплатно

Какви ще са таксите?

Днес е последният ден, в който може да обмените левовете си в евро без такси във всички търговски банки и пощи. Утре обмяната ще се извърша срещу съответните такси, които банките назначат, според закона, пи

"Български пощи" от утре въвеждат такси - в зависимост от размера на сумата. До 1000 лв. - 6 евро, а над 10 000 лева - 10 евро. В БНБ обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна - без такси. През май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обръщение. Около 2 млрд. лева все още извън касите на БНБ.

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Изчислението се извършва при прилагане на фиксирания валутен курс на българския лев към еврото – 1 EUR = 1.95583 BGN и закръгляване съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.