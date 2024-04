Как лесно да възпитаме финансова грамотност у децата

Малчуганите трябва да развиват усет към парите от ранна детска възраст

Финансовата грамотност при децата е ключово умение, което те трябва да започнат да развиват от ранна детска възраст. По данни на PISA през 2018г. България попада на дъното на класацията за финансова грамотност, следвана от Бразилия, Грузия, Перу и Индонезия. Изкореняването на този проблем започва от възпитанието вкъщи.

Ето няколко съвета как да въведете децата в света на парите по най-лесния начин:

Книги и илюстрации

Децата от 4 до 8 годишна възраст възприемат информацията много по-добре, когато е поднесена по-забавен и занимателен начин. Тук на помощ идват книгите с илюстрации. На българския книжен пазар може да намерите книги, които обясняват понятия като банка, застраховка, наем, кредит, лихва, пари по разбираем, за децата, начин, през забавни истории. Това ще им помогне да разберат по-лесно смисъла на тези понятия и ще успеят да изградят основа, която да бъде надграждана.

Настолни игри

Вечерта на настолните игри не е само начин за сплотяване на семействата и прекарване на време заедно, но и начин децата да придобият различни знания и умения. Първата настолна игра, която изниква в ума ви, когато си помислите за финанси и пари е Монополи, но има и други български еквиваленти.

Monety е българска игра с карти, които запознават децата с 40 финансови термина като: спестовна цел, дарение, наследство, бюджет и много други. Играта включва 70 флаш карти с финансови термини и домакински задачи за деца, 50 карти за колективната игра „Избегни фалита“ и уеб приложение към играта. Мисията им е да помагат на младите хора и децата в изграждането на финансови умения.

Други такива игри са The game of life, Money bags coin value game, PayDay и Cash Flow for Kids, които са подходящи за деца от 8 години нагоре.

Личен пример

Спомняте ли си как за първи път научихте за парите? Продавали сте сладкиши на улицата пред блока? Използвали сте листа за разменна монета при играта на магазин? Или може би просто сте гледали как родителите ви се справят с домакинските разходи?

Личният пример е изключително важен, защото децата често учат и запомнят най-добре стъпките на своите родители. Говорете с тях за парите и не позволявайте тази тема да се превърне в табу. Насърчавайте ги да спестяват и да различават каква е разликата между желание и необходимост. Децата започват да изграждат своето отношение и навици към парите още на петгодишна възраст, затова е важно правилното възпитание на финансова грамотност.

Автор: Айлин Дрикова, стажант-репортер